PSOE, PP, Cs y Podemos apoyan quitar la Cruz, como marca la ley

Que quiten la cruz que republicano 65 no puede dormir. Republicano no todo el que se opone a quitar la cruz es un nostálgico de Franco. Eso mas bien es cosa de otros que lo tenéis siempre en vuestras oraciones. Creo que la mayoría se opone por motivos económicos y porque ha crecido con esa cruz siempre ahí. No se que edad tienes para tener ese trauma con Franco. Quizás no te entienda la nací después de que se muriera el tipejo ese. Tu debiste vivir la guerra y la Postguerra si no de que tanto odio.