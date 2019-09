PSOE y PP vuelven a reiterar a la empresa de la mina su negativa a apoyar el proyecto

?pero acaso cree el personal que los mineros tratan de convencer a la ciudad para que les permitan explotar la mina?? Pero que cándidos. Están intentando hacer más cómoda con vaselina la entrada del supositorio pero si no se la deja aplicar, lo meterán a machete. Señores Ninis, expliquénselo a Jorge Juan, que piensa que la implantación de la mina depende de ustedes .!!!Marcelino!!! Grita !!!Pedro eres Piedra!!! !!!con ustedes los podemitas no puede dormir por las noches!!! Ay, Marcelino Cardianosequé, que me meo tóa cuando me acuerdo de ti sobre el asunto de la no coalición.