El PSOE se queda solo en la aprobación de los presupuestos de Deportes

El gobierno municipal cumplimentó ayer el segundo trámite para la aprobación de los presupuestos de 2020. Tras la ratificación el pasado viernes de la plantilla en la mesa de negociación, ayer tocó el turno a la aceptación por parte de las juntas rectoras de los institutos de Juventud y Deportes de los presupuestos de estos dos organismos autónomos del ayuntamiento. Pero fue un trámite con sorpresa en las cuentas de Deportes, que solo contaron con el voto a favor del PSOE. PP y Ciudadanos se abstuvieron. Pero también lo hizo Podemos, un posicionamiento que no se repetirá cuando se tenga que aprobar el presupuesto consolidado de 2020, según explicó el concejal Raúl Martín, representante de UP en la junta rectora de Deportes.

El gobierno municipal de Luis Salaya y sus nueve concejales necesitan el voto a favor de los tres ediles de Unidas Podemos y el apoyo del concejal no adscrito Teófilo Amores en el pleno de aprobación de los presupuestos. Si UP también se abstuviese en ese momento, PP, Cs y los ediles no adscritos Mar Díaz y Francisco Alcántara sumarían votos suficientes para tumbarle las cuentas a Salaya. Martín explicó que la abstención de Unidas Podemos en el presupuesto del Instituto Municipal de Deportes «no pone en entredicho» el respaldo de su grupo a la cuenta general. La abstención de ayer se debe a que Podemos no está de acuerdo con las subvenciones directas y nominativas que se dan a equipos deportivos profesionales con cargo al presupuesto de Deportes. Esta aportación, que se acerca a los 400.000 euros, se lleva casi la mitad del presupuesto de este organismo autónomo del ayuntamiento.

«El dinero público debe ir orientado a la promoción del deporte y a un beneficio social y de salud, no al beneficio económico» de un club, explicó Martín, que recordó que esta misma posición es la que ha mantenido su grupo en presupuestos anteriores de Deportes. De estas subvenciones directas, los dos equipos que se llevan mayor presupuesto son el Club Cáceres Ciudad de Baloncesto (100.000 euros) y el Al-Qázeres (100.000 euros).

El importe total del presupuesto de Deportes es de 857.000 euros, mientras que el de Juventud, que se aprobó con los votos del PSOE y Podemos, es de 212.000 euros.

Esta mañana se celebran las juntas rectoras del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y de la Universidad Popular para la aprobación de sus presupuestos, decisiones que son previas al debate de la cuenta general en la comisión informativa de Economía y Hacienda, que podría celebrarse la próxima semana antes de llevar el presupuesto al pleno.