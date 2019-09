PSOE y Unidas Podemos rechazan la creación de un patronato municipal de tauromaquia en Cáceres

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, la creación de un Patronato Municipal de Tauromaquia en la ciudad, mientras que PP y Vox han votado a favor, y Ciudadanos se ha abstenido.

Así, doce votos en contra, ocho a favor y cuatro abstenciones (el edil de Cs Antonio Ibarra no ha podido asistir a la sesión), han tumbado esta propuesta que ha defendido el concejal de Vox, Teófilo Amores, ya que la moción ha sido presentada conjuntamente por el PP y Vox porque sostienen que la Tauromaquia es "arte y cultura".

Amores ha defendido la creación de un Patronato Municipal de Tauromaquia de Cáceres, "por la dimensión cultural y artística de la Tauromaquia y su influencia en la vida de los españoles a lo largo de los siglos". El objetivo es que este órgano pudiera organizar y ejecutar tanto festejos taurinos como de otra índole en la plaza de toros.

También se proponía la creación de un Museo de la Tauromaquia y el impulso de la Escuela Taurina de Cáceres "para impartir enseñanzas teóricas y prácticas, tanto a los aspirantes a torero, como a los que sólo pretendan adquirir conocimientos sobre este bello arte", recoge la moción.

En el turno de intervenciones, la concejala del PSOE, María Ángeles Costa, ha recordado que, según la normativa, la figura jurídica de un patronato se pone en marcha para "descentralizar un servicio público", por lo que considera que no es necesario este órgano porque no es competencia municipal promover festejos taurinos ni impartir enseñanzas teóricas y prácticas sobre esta disciplina. Por ello, el PSOE ha votado en contra.

Desde las filas del PP, su portavoz Rafael Mateos, ha recordado que las políticas de juventud, deportes y asuntos sociales están descentralizadas por lo que no entiende por qué no se puede hacer en este caso. Asimismo ha lamentado que la ciudad haya perdido su tradición taurina porque "se han puesto trabas a los festejos taurinos", ha apuntado en alusión a la retirada de subvenciones públicas tras el acuerdo de PSOE, Ciudadanos y Podemos en la anterior legislatura.

Mateos ha recordado que con este patronato se busca que la plaza de toros sea "un inmueble útil para la ciudad" y que este organismo autónomo garantice que se mantenga la tradición taurina. "Bastaría con una buena gestión sin necesidad de ayudas", ha indicado el portavoz 'popular' que considera que este patronato alimentaría los "anhelos" de los aficionados a la tauromaquia.

El concejal de Ciudadanos Antonio Bohigas, que también es diputado provincial, ha recordado que en la Diputación de Cáceres ya se ha debatido una moción similar para impulsar un Patronato de Tauromaquia a nivel provincial, por lo que considera que debe ser la institución provincial la que debe auspiciar un órgano de este tipo porque el ayuntamiento cacereño no tiene capacidad económica para ponerlo en marcha y porque desde la diputación se implicaría a todos los pueblos de la provincia.

La concejala de Unidas Podemos, Consuelo López, ha criticado que se utilice la palabra "cultura" para aludir a la tauromaquia ya que, a lo largo de la historia, "también ha sido cultura la lucha de gladiadores", por ejemplo, ha dicho.

La intervención de López ha suscitado protestas entre los ciudadanos asistentes al pleno porque en la defensa de su postura ha hablado de "ablaciones de clítoris" que se lleva a cabo a algunas niñas en África, con lo que ha pretendido argumentar que "no todo lo que sea arte o cultura se tiene que defender".

Al concluir todos los puntos del orden del día, el alcalde ha abierto un turno "excepcional" de intervenciones de ciudadanos al terminar el pleno que ha usado Manuel Jiménez, presidente del Club Taurino Cacereño que ha lamentado que no haya salido adelante la moción. "Queremos los mismos derechos que las demás actividades culturales", ha señalado, y ha pedido a los políticos que gobiernen para todos y no solo para sus intereses y ha preguntado por qué no se subvencionan los toros mientras en otras ciudades sí se hace.

El matador de toros Manuel Bejarano ha defendido la labor que realiza desde la Escuela de Tauromaquia que dirige en la que se fomentan valores como respeto y disciplina y ha invitado al alcalde a que se pase por la escuela para que conozca "la ilusión de los veinte niños y niñas" que participan.