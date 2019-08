¿Puede ser Cerro arzobispo de Toledo?

Un cacereño al frente de la archidiócesis de Toledo. Es una opción difícil, conociendo la reclamación todavía no satisfecha de que Guadalupe pase a una diócesis extremeña, pero no es algo imposible. Al menos no lo es para Francisco José Fernández de la Cigoña, comentarista de asuntos religiosos, que en un artículo publicado el pasado sábado en Infovaticana, medio de información religiosa, apuntaba la posibilidad de que el obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, acabe al frente de la archidiócesis toledana.

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, cumplió 75 años en enero y ya ha pedido al Vaticano su renuncia. Está obligado a solicitarla una vez que ha llegado a esa edad. Por su parte Francisco Cerro, cacereño de Malpartida, cumple el próximo mes de septiembre 12 años al frente de la diócesis de Coria-Cáceres. Está entre los obispos que llevan más años en el mismo puesto. Solo hay trece, de los 51 que hay, que estén por encima de él.

«Puede que se traslade, pero que se vaya a Toledo no lo veo», indicaron ayer fuentes de la diócesis cacereña, que recordaron como Cerro se ha manifestado públicamente a favor de que Guadalupe pase a depender de una diócesis de la región. Este es también el principal escollo que Fernández de la Cigoña pone a la designación de Cerro para dirigir la archidiócesis toledana, aunque a su favor cita que «conoce Toledo -allí se formo- y le conocen, por lo que de que confirmarse el rumor de su candidatura para el arzobispado no iba a llegar un extraño». Además el articulista da a entender que la candidatura de Cerro estaría patrocinada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

El proceso «para la tramitación de la renuncia» presentada por Braulio Rodríguez «puede durar un par de años, no es algo inminente, lo demás son especulaciones», según indicaron ayer en la archidiócesis toledana. Si se acepta la renuncia de Rodríguez, su sustituto tendría que nombrarlo el Papa y saldría de una terna propuesta por la archidiócesis.

Fernández de la Cigoña, ahora colaborador de Infovaticana y antes de Religión Digital, recuerda que Cerro se ha significado a favor de la reclamación de que Guadalupe pase a la jurisdicción eclesiástica extremeña, aunque añade que el prelado cacereño es también conocedor de que al arzobispado «le sobran curas» para atender a las parroquias extremeñas que están dentro de su territorio, mientras que las diócesis extremeñas son «deficitarias». El diario ABC informaba el día 7 del nombramiento de sesenta nuevos párrocos, vicarios y capellanes en Toledo.