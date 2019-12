¿Qué hago con los niños? Pues me los llevo al Eroski

En el consciente humano siempre asalta la misma perorata de que cuando éramos pequeños sabíamos divertirnos. El otro día vinieron a visitar El Periódico unos niños de un pueblo de Cáceres. Uno de ellos, muy avispado, se llamaba Carlos. ¿Qué haces cuando sales del colegio? «Pues me voy a la calle a jugar con los amigos. Lo normal». ¿Lo normal? replicamos todos. «¡Si hoy lo normal no es jugar en la calle!».

Era un gustazo escuchar a Carlos. Juegan a policías y ladrones, una vez a la semana los padres les dan una propina y van a la tienda de chuches; este año han hecho 11 la comunión: «Así que el cura está muy contento». Yo escuchaba a Carlos y la verdad es que se me caía la baba y me daba pena de lo que sucede aquí: la falta de alternativas. Porque, claro, en Cáceres eso de compatibilizar el juego con el desordenado tráfico es complicado. Hay unos columpios en Cánovas, pero los pequeños se dan codazos entre ellos, especialmente en las barcas, obligados a rifárselas puesto que no hay suficientes para tantos.

Dicen que a los padres y madres españolas les gustaría disfrutar más tiempo de sus hijos teniendo en cuenta que casi la mitad de ellos invierte más de ocho horas al día en el trabajo. Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Hábitos de ocio familiar desde la irrupción de las nuevas tecnologías’, elaborado por Ipsos para Oreo. Así, seis de cada diez padres echan de menos acompañar a sus pupilos por espacio más prolongado y, a pesar de que la jornada laboral es de más de ocho horas para casi la mitad de los progenitores (43%), solo el 37% de su tiempo libre está con ellos.

En Cáceres, ese ocio suele emplearse en ir al Eroski, porque pocas opciones más existen. De manera que los días festivos y los fines de semana, el Centro Comercial Ruta de la Plata es un reguero de carritos y adolescentes que superan como pueden el eterno día de la marmota.

La semana pasada, en esta misma sección, hablábamos de que esta Navidad no hay pista de hielo en la ciudad, después de que el ayuntamiento y el empresario que la promovía no hayan alcanzado un acuerdo. A raíz de la publicación de esta noticia, se ha generado un intenso debate. Incluso ha habido cacereños que en las redes sociales han criticado la acción municipal mostrando fotos y videos de las instalaciones que el responsable del proyecto, <b>A</b>ntonio García, ha montado en Torrejón de Ardoz, localidad madrileña a la que se ha trasladado.

Y no digo yo que haya que colocar en Cáceres una pista de hielo, ni que se le tenga que pagar a este señor la luz y el agua, pero lo que me resulta incomprensible es que no haya ni una sola alternativa ante la falta de negociación, por mucho que el alcalde Salaya replique y diga que la concejala se lo está currando de lo lindo con el programa navideño (que por otro lado, para eso la pagamos entre todos). A no ser que por alternativa se refiera a la noria que han apostado en Cánovas, que entonces me callo.

Tampoco juzgo al Ruta de la Plata, todo lo contrario, me parece un estupendo edificio que ha mejorado ostensiblemente con la reforma y que está al nivel de otros de su categoría. Solo pienso que la ciudad necesita espacios que eviten el éxodo a otras capitales y que frenen la marcha de estudiantes. Es un debate que viene de legislaturas anteriores pero que el equipo de gobierno debería abordar, porque hace tiempo que pasaron los 100 días de cortesía y eso de la herencia recibida ya no le vale a los cacereños.

Y luego argumentarán que han celebrado una Nochevieja Universitaria en La Madrila para que Cáceres deje de ser un cementerio, como si eso fuera moderno. No; lo moderno es no repetir los errores del pasado, lo moderno es convertir la movida en una seña de identidad real y foco cultural de la ciudad, no en una cutrez que ha hecho aguas por todos lados y que ha provocado una lluvia de críticas que el gobierno municipal bien se pudiera haber ahorrado con un plan coherente y a largo plazo, capaz de resucitar de una vez por todas la diversión perdida.

Sin luces en el bulevar

Estamos enfrascados en la Navidad, y este año en la avenida Virgen de la Montaña solo han puesto las luces a la mitad, según ha recordado en Twitter el abogado Estanislao Martín. Las han colocado hasta la antigua escuela de Magisterio; de allí a Colón, a oscuras. Es una anécdota más que se suma a la queja de los vecinos que reclaman hace años una transformación de arriba a abajo en esta calle. Sufren problemas de saneamiento, abastecimiento de agua, deterioro de las calzadas, con peligro de que cualquier viandante se pueda caer. Padecen de malos olores y reivindican proteger el bulevar como lo único que nos queda del primer tercio del siglo XX, al menos en honor a la memoria de su promotor, el alcalde socialista Antonio Canales.

Menos mal que siempre tendremos hueco para la sonrisa, que una vez más nos llega del influencer cacereño Franco Deluxe. El puente de diciembre se fue a Madrid y se marcó como reto personal seguir avanzando en su imparable sentido del humor, de manera que se disfrazó de Burbuja Freixenet. Su amigo Alonso le grabó un video muy divertido que en pocas horas logró miles de visualizaciones (lo encontrarán en sus redes sociales y en la página web de este periódico). Gran Vía, Sol y Callao fueron los escenarios escogidos por el showman para felicitar las fiestas.

Y no podemos marcharnos esta semana sin hacer mención a la artista Rosa Morena y el magnífico obituario que le ha dedicado otro de los grandes, el periodista Jeremías Clemente (cómo me gustaría escribir tan bien como él). Dice así: «Conocí a Rosa en el apogeo de su carrera: recitales, discos de oro, cine, las Américas, la Marcha Verde... Poco después saldría su portada en Interviú y tenía su mano sobre el pomo de la puerta grande de Hollywood, esperándole un contrato de ensueño. Un cáncer y una negligencia médica la recluyeron dos años en París, y a partir de ahí nada fue igual.

Realizaba para RNE una serie de entrevistas sobre los extremeños de la diáspora. Junto al compañero Cele Gómez entrevistamos en Madrid a Jesús Vicente Chamorro, ‘el fiscal rojo’, y a Pablo Guerrero. La siguiente cita era en el chalet de Rosa Morena, en San Martín de Valdeiglesias. Desde el porche la vimos llegar exuberante: traje largo rojo, vaporoso, peinada y maquillada, como vestida para una gala.

Mas de dos horas de charla; mejor dicho, de monólogo, porque era un volcán hablando con arrebato, pasión y desparpajo de toda su vida: de su añorado Badajoz, de su admiración por el maestro Quiroga, del amor que sentía por su profesión, de lo impactada que quedó de su actuación ante los soldados españoles desplazados a El Aium, y me confesó que cuando la compañía Belter le ofreció grabar ‘Échale guindas al pavo’ tuvo sus dudas. Y ya ven, después fue su pasaporte a la fama.

Como tantos artistas, pasó sus últimos años en el Hotel Olvido, un lugar sin bambalina, sin aplausos, rodeada de silencio. Se fue una mujer fuerte, explosiva, un torrente de pasión y siempre agradecida a la vida, pero también transparente como una niña. Allí donde vaya llamará a la puerta y cantará aquello de... ‘Huyendo de los civiles, un gitano de perchel, sin cálculo y sin combina’. Suerte, Rosa.