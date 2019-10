Quejas por la falta de personal en Rayos en el nuevo hospital

Los técnicos de rayos del nuevo hospital denuncian que no tienen suficiente personal para cubrir los quince puestos de esta especialidad (Urgencias, Tac, resonancia, mamografías, radiografías portátiles y convencionales, ecografías, ortopantomografías,…). «Ayer por la noche -por el jueves- un compañero en Urgencias tuvo que irse a hacer una resonancia y otro a quirófanos, por lo que en Urgencias, Rayos y Tac quedaron desatendidos y rezando para que no entrara nadie grave porque materialmente es imposible desdoblarse», afirman. Tampoco tienen suficientes enfermeras. «Gracias a que hasta ahora no ha pasado nada, que a ningún paciente le ha dado reacción alérgica el contraste porque, si hay un problema y la enfermera está en otro puesto, no llega», dicen. El SES no se pronunció ayer sobre este tema.