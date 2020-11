Quejas entre los sanitarios por el posible traslado de pacientes covid

Los sanitarios cacereños se quejan por el posible traslado de pacientes covid desde otras áreas de salud que se encuentran saturadas. El pasado domingo, cuando la Consejería de Sanidad anunció la reapertura del hospital Nuestra Señora de la Montaña, informó de que este complejo podría servir también para aliviar la situación de Badajoz y Mérida, que son las que en estos momentos tienen mayor presión asistencial (Badajoz tenía ayer 103 hospitalizados, 19 en UCI y Mérida, 93 ingresados, 12 en UCI). En cambio, los sanitarios no ven con buenos ojos esta decisión y critican que en la primera oleada, cuando el área de salud Cáceres se colapsó, se valió por sí sola.

Y lo justifican con cifras. El 8 de abril, que fue el día que más presión asistencial soportaron los hospitales de Cáceres, entre el San Pedro de Alcántara y el Nuestra Señora de la Montaña había 225 hospitalizados; mientras que en Mérida solo había 19 y en Badajoz, 26. En aquel momento ni si quiera se mencionó la posibilidad de utilizar las camas de estas dos áreas de salud para descongestionar la cacereña. Ni tampoco que especialistas de aquellas áreas ayudaran en Cáceres ante la situación que sufría. Teniendo en cuenta, además, tal y como recuerdan los sanitarios, que el hospital Infanta Cristina de Badajoz es el centro de referencia de la región para las especialidades que se encargan de atender a los pacientes de covid, y donde la plantilla, insisten, es mayor que la que tiene Cáceres. Es cierto, dicen, que ellos no solicitaron en ningún momento esa ayuda, pero tampoco se les ofreció.

Este diario ha hablado con varios profesionales que hacen frente a la pandemia en los hospitales cacereños. Ninguno ha querido aparecer y hacer declaraciones públicas; si bien, denuncian esta manera de proceder. No pretende en ningún caso discriminar a los pacientes por su zona de residencia, ni se niegan a atenderlos. Pero sí quieren expresar su disconformidad porque se haya tomado esta decisión cuando son precisamente estas dos áreas las que se encuentran en una situación crítica, y no se hizo lo propio cuando fue Cáceres la que la sufrió. De llevarse finalmente a la práctica esta propuesta, sí solicitan que se dote de un mayor número de personal a las plantillas. Este diario preguntó ayer por este asunto al Servicio Extremeño de Salud (SES), pero no recibió respuesta.

SE MANTIENEN LOS INGRESOS

Por el momento, la apertura del Nuestra Señora de la Montaña continúa en el aire, a pesar de que las instalaciones se encuentran listas para recibir a pacientes desde la semana pasada (el lunes se dieron los últimos retoques). Ayer el consejero de Sanidad, José María Vergeles, aseguró que se ha encargado un informe para estudiar la estancia media de los pacientes en los hospitales. Según los resultados, se decidirá finalmente si se pone de nuevo en marcha o no.

Lo cierto es que, según los datos de la última semana, parece que la situación en Cáceres ha comenzado a estabilizarse. En los últimos siete días se han detectado 408 positivos, en cambio esto no se ha notado en los hospitales, donde el volumen de ingresos casi se mantiene (hasta ayer había dos hospitalizados más que el martes pasado y dos más en la UCI).

Hace dos semanas, en cambio, la media de ingresos era de unos diez o doce al día. Eso fue lo que hizo saltar las alarmas. Se desconoce la razón por la que se han estancado ahora, pero tampoco saben qué ocurrirá los próximos días.