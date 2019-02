Las quejas de los usuarios obligan a los taxistas cacereños a cambiar de centralita

Llamas para pedir un taxi pero nadie responde. Insistes pero no hay suerte. No ha pasado ni una ni dos veces, sino que ocurre a menudo en la capital cacereña. Los usuarios ya han mostrado sus quejas a los taxistas, que han tomado la decisión de rescindir el contrato con la empresa que hasta ahora gestiona el servicio de llamadas, afincada en Oviedo. A partir del mes de marzo de la centralita se encargará una empresa especializada ubicada en Barcelona. El teléfono será el mismo.

«El servicio nos está fallando porque no cogen el teléfono. Son muchos los clientes que se quejan cuando se montan en nuestros vehículos, por lo que hemos decidido cambiar para mejorar», afirma el presidente de la Asociación de Radio Taxi, Vicente Mendoza. El problema, según explica, es que la empresa asturiana está saturada y muchas veces el personal no da abasto para atender todas las llamadas, ya que desde allí se gestiona el servicio de otras muchas ciudades españolas.

Para los taxistas esto ha supuesto un problema, ya que, según aseguran, han perdido clientes por esta razón. «No estamos dispuestos a que esta situación se prolongue», agrega Vicente Mendoza. Otras veces, a pesar de que sí se ha respondido a la llamada de teléfono, el taxi tarda en llegar más tiempo de lo habitual porque desde la centralita se tarda también en informar a los conductores, a través del sistema informático, de los servicios a realizar. Esta situación también ha generado quejas por parte de los afectados.

Antes las llamadas se gestionaban desde la propia ciudad, a través del servicio de Radio Taxi que tenía contratado el colectivo y que se encontraba afincado en la calle Antonio Floriano Cumbreño. En cambio la crisis les obligó a cerrar en el año 2013, después de 18 años funcionando. En ese momento la centralita se trasladó a Madrid, lo que supuso además el despido de cinco empleados.

Era la primera vez que personas que no conocían Cáceres (ni su callejero ni los puntos de referencia) cogían las llamadas de los clientes para recibir el servicio. En aquel momento hubo también quejas porque muchas veces no se enviaban los taxis al lugar que se requería. El primer mes, tal y como publicó entonces este diario, fue caótico. El problema principal es que un cacereño no pide un taxi a la plaza de Alférez Provisional, sino al Caballo; ni al hospital San Pedro de Alcántara, sino a la residencia; ni a la calle Alfonso IX, sino a la calle del Tambo que se quemó. A día de hoy ese problema está solucionado.

APLICACIÓN MÓVIL / En el caso de que continúe habiendo problemas los taxistas recuerdan que existe la posibilidad de pedir un taxi a través de una aplicación móvil. Se llama ‘Untaxi’ y funciona a nivel nacional, bajo el lema ‘Un taxi siempre cerca de ti’. La aplicación se ha creado para acercar el servicio a las personas sordas, a las que hasta ahora les resultaba imposible pedir un taxi por teléfono.

Para poder utilizar la aplicación es necesario primero descargársela en el móvil. Después hay que registrarse y tener activada la función de la ubicación, para que el dispositivo reconozca el lugar en el que se encuentra la persona que solicita el servicio. Después en la pantalla se despliega un mapa en el que se puede visualizar el lugar en el que se encuentran los taxis que están más cerca del cliente. Solo hay que pinchar sobre el vehículo que se quiera y acto seguido le llegará un aviso a la centralita, que se encargará, a su vez, de avisar al conductor para informarle de la dirección a la que ha de acudir. La aplicación funciona desde hace dos años pero, por el momento, en la ciudad casi no se usa. «El usuario de Cáceres es más del teléfono, a pesar de que se ha presentado la aplicación en la universidad y al colectivo de sordomudos. Es cuestión de tiempo», afirma Mendoza.

Por otro lado, otra de las novedades que ha incluido el sector del taxi ha sido el traslado de la parada del hospital San Pedro de Alcántara. Ahora se encuentra en la misma acera por la que se accede al centro, mientras que antes se situaba enfrente, lo que obligaba a los usuarios a cruzar para tomar un taxi. «Lo habíamos pedido al ayuntamiento, donde estábamos había que cruzar una carretera y a las personas mayores y con problemas de movilidad les cuesta mucho. Además no había sombra», detalla.