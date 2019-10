Quejas en la zambomba

Cáceres q La eliminación de las plazas de aparcamiento en La Zambomba ha generado la queja de vecinos del barrio que han remitido a este diario el siguiente escrito: ¿Es afán de recaudar o simplemente se trata de prohibir porque me gusta? ¿Se necesitan seis metros de calzada para el tránsito de veinticuatro vecinos cuando todavía quedan carreteras de cuatro metros de calzada? (foto de la izquierda con la eliminación de los aparcamientos). O se trata de ceder a las presiones de algún amigo/a, que incluso quita los contenedores de basura de la calzada y los coloca en la acera, obligando a que los peatones tengan que pasar entre las bolsas de basuras y otros enseres que se depositan junto a los contenedores (foto del centro). Tal vez solo se trate de pintar las calles, para que parezca que hacemos algo o porque hay que gastar pintura, aunque no haga falta, ¿Para qué sirve el ceda el paso de la derecha si por la izquierda no puede venir nadie? (foto de la derecha).