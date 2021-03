«Queremos acabar con esto»

Lorenzo está harto del miedo que le provoca el coronavirus y de sus efectos: hace un año que solo ve a sus nietos de lejos, ellos en la calle y él desde la ventana. No aguanta más. Fue uno de los que participó ayer en el cribado masivo que llevó a cabo Sanidad en el centro de salud de Aldea Moret tras detectar dos positivos en el barrio. «Queremos que esto acabe y esto es una forma de ayudar. Tenemos que poner de nuestra parte porque el problema es que la gente pasamos», asegura.

Marina, de 21 años, acudió por el caso contrario, para poder ir a ver a sus abuelos con tranquilidad: «Vengo por prevención y para estar tranquila en casa de mis abuelos», apunta. También María Josefa, que acudió para quedarse tranquila. El miedo ha sido lo que ha llevado a la mayor parte de los vecinos a someterse a las pruebas. Los dos positivos anunciados les inquietan.

El control se realizó entre las 9.30 y las 13.30 horas y acudieron 86 personas, la gran parte mayores. Son pocos participantes para los más de 6.000 usuarios que dependen de este consultorio pero más de los que se esperaban. Los resultados no se conocerán hasta mañana porque todos se sometieron a una PCR. En los cribados masivos se realizan test de antígenos y PCR, pero aquí se ha decidido llevar a cabo esta última prueba porque es más efectiva y más fiable si no se tienen síntomas.

Como en todos los controles de este tipo los participantes no necesitan pedir cita, solo se requiere acudir con la tarjeta sanitaria y esperar la cola (si es que la hay, ayer no hubo en Aldea Moret). Los asistentes, a pesar de haberse sometido a una PCR, no tienen la obligación de aislarse en su domicilio hasta tener los resultados porque no se trata de casos probables de coronavirus, tal y como explicó el enfermero que se encargó de realizar las pruebas, que anima a la gente a participar. Lo más efectivo, aseguró, es que acudan personas jóvenes y trabajadores, porque tienen una mayor movilidad y, por tanto, más posibilidades de infectarse y de propagar el virus.

En Cáceres continúa además el cribado en el hospital Nuestra Señora de la Montaña. Desde hoy (festivo de San José) hasta el domingo, se realizará en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas. Continuará los días 25 y 26 de marzo (jueves y viernes de la semana próxima), pero esta vez por la tarde, de 15.30 a 20.00 horas. El miércoles hubo gran afluencia, con 264 personas.