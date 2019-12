¿Quiénes se ganan la vida en esta provincia?

No queréis mina, no queréis parking, no queréis energía eólica, no queréis Buda.... . En definitiva, no queréis NADA. Catetos como Marcelo que piensan quedarse a vivir en Cáceres viviendo del aire serán los únicos que habiten en tan bella ciudad. Bueno , ellos y las personas que tengan que cuidarles cuando no se valgan por si mismos. Eso suponiendo que alguien quiera venir a cuidarnos con la mentalidad que gastamos por estas tierras