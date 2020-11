El quiosco de San Juan continuará en su sitio

El quiosco de la plaza de San Juan no cambiará por el momento de ubicación, pese a que este miércoles estaba previsto que una grúa lo levantase y lo trasladase enfrente de su emplazamiento actual, un traslado que entraba dentro de la reforma de la plaza de San Juan, obra que acabó en la primavera de 2019, pero quedaba este fleco. La quiosquera vendía este miércoles las publicaciones en uno de los bancos de la plaza a la espera de que se realizase el cambio que estaba previsto acometer este miércoles.

Pero la grúa no llegó y pasado el mediodía se informaba desde el ayuntamiento de que el traslado no es posible porque no se puede mover toda la estructura del quiosco dado el riesgo que había de que se desmontase. Estaba previsto que la quiosquera volviera hoy al punto de venta habitual, aunque antes se debía reponer el suelo del quiosco, levantado para facilitar un cambio que no se producirá.