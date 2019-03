Rafael Mateos no repetirá en la lista del PP para el ayuntamiento

Rafael Mateos no repetirá en la candidatura del Partido Popular en las elecciones municipales del 26 de mayo. Mateos lo confirmó ayer por la mañana al asegurar que es una decisión personal y que da por finalizada su etapa en el ayuntamiento. «Seguro que habrá gente que aporte mucho más que yo», añadió. Mateos ha sido en estos cuatro años el portavoz del gobierno municipal y el concejal delegado de la Policía Local y Tráfico. No está liberado y compatibiliza su labor en el ayuntamiento con su trabajo como abogado y asesor jurídico del PP en la diputación. Es, con la excepción de la alcaldesa Elena Nevado, el rostro más mediático del gobierno municipal en la presente corporación. Por eso su decisión de no seguir es la más notoria en una lista en la que se espera renovación y más ausencias.

La confirmación pública de que no sigue se produce solo unos meses después de que su nombre sonase para ser el candidato a la alcaldía en sustitución de Elena Nevado. Mateos se presentó en el número ocho de la candidatura de los populares en las elecciones locales de 2015, pero en esta legislatura ha sido, tras Nevado, el ‘número dos’ del gobierno local.

Su nombre estuvo en encuestas internas del partido para alcaldable junto a la también concejala María Guardiola y Elena Nevado. El pasado mes de noviembre, solo unos días antes de la confirmación de Nevado como candidata, Mateos sonaba como su relevo al frente de la candidatura. Nunca se postuló personalmente, pero su nombre y el de María Guardiola han sonado en el último año tanto o más que el de Nevado.

ALCALDABLE / Mateos tenía a su favor para ser alcaldable su edad, solo 38 años, y que su paso por el gobierno local no ha desgastado su imagen, pese a que como portavoz ha tenido que parar muchos golpes, el más difícil fue el robo de la pistola del despacho del jefe de la policía local, su subalterno directo en el cuerpo de seguridad local. Además ha sabido mantener unas buenas relaciones con la oposición, su participación fue importante en acuerdos como la aprobación de los presupuestos de 2017 y 2018. Y lo más importante: contaba con el respaldo del presidente provincial del PP, Laureano León, para ser el relevo de Elena Nevado.

Mateos desligó ayer por la mañana su decisión de no seguir con su no proclamación como candidato a la alcaldía. «Ni mucho menos, no tiene ninguna relación», aseguró. También negó que su decisión de no continuar sea porque vaya a ir en otra lista electoral o a otro cargo político, «no tiene ninguna relación, milito en el PP desde los 18 años y he estado más tiempo sin ser cargo público». Afirmó que su relación con Nevado es buena, «de lealtad, siempre me he sentido apoyado por la alcaldesa», y que su determinación de no continuar es «exclusivamente personal» y tomada dentro de un ámbito «familiar, profesional y laboral». «No hay discrepancia, ni problemas, es una decisión personal».

Preguntado sobre si volvería a una candidatura del ayuntamiento en otras elecciones, respondió que no se puede dar nada por cerrado. No detalló ayer cuándo tomó la decisión de no continuar ni si Nevado le pidió que siguiese, sí apuntó que se ha puesto a su disposición para participar en la campaña y que su idea es «implicarme en la campaña como si fuese en la candidatura».

Su salida de la candidatura y su decisión de dar un paso al lado le aleja de un relevo futuro de Nevado si perdiese las elecciones. Si la alcaldesa no repite en la alcaldía, lo normal, o al menos lo que se ha dado en situaciones anteriores, es que su sustituto para las siguientes elecciones salga del grupo municipal del PP, en el que Mateos no estará desde junio.

León, que ha sido el número 2 de la candidatura del PP en 2011 y 2015, tampoco iría en la candidatura para el 26 de mayo. Hace un mes ya se situaba fuera de la candidatura. Ayer no confirmó si repetirá y evitó entrar en especulaciones. León ha ido en la lista municipal del PP para dar el salto a la diputación, como ocurrió en 2011, cuando accedió a la presidencia de la institución provincial. En 2015 el PP perdió el gobierno de la diputación y León se quedó en la corporación local como concejal de Cultura, una delegación menor en la corporación, además de su cargo como senador. Esta vez no repite en la candidatura del Senado, que encabezará Carlos Floriano, e irá en la lista a la Asamblea.

Además de Mateos, en esta corporación local también han tenido un mayor protagonismo dentro del gobierno local María Guardiola, como concejala de Economía y posible relevo de Nevado, era la apuesta de la alcaldesa, y Domingo Expósito, concejal de Personal. Ninguno de los dos detalló ayer si estarán dentro o fuera de la candidatura que el PP presentará en las elecciones municipales. Guardiola no hizo declaraciones y aseguró que estará «donde el partido entienda que puedo apostar más», mientras que Expósito afirmó que estará a disposición del partido «en el lugar que éste considere más adecuado, sea en el grupo municipal, fuera de él o en cualquier otro lugar». A estos tres se añaden otros como Valentín Pacheco, que ha estado junto a Nevado en las tres corporaciones que la alcaldesa lleva en el ayuntamiento, en la que entró en los comicios locales de mayo de 2007.