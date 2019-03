Ni rastro en Cáceres de los vaqueros de Zidane

No se habla de otra cosa esta semana que no sea de los Denim que Zidane lució en su primera presentación como entrenador del Real Madrid: vaqueros ‘ultra skinny’, en color azul oscuro, desgastados, con roto en la rodilla, y, en el bajo, un dobladillo vuelto de tamaño XXL que supera la altura del tobillo. Tanta curiosidad me despertó la cosa que allá que me fui al Centro Comercial Ruta de la Plata, el Eroski de toda la vida, para comprobar si en la meca de la moda cacereña habían desembarcado los pantalones de Zizou. Una tristeza inconmensurable me albergó al comprobar que ni rastro de los ‘ultra skinny’; eso sí, ‘super skinny’ y ‘skinny’ los que quieras en Zara y Pull and Bear, pero los del francés, ni olerlos.

Revisé los percheros, recorrí todas las estanterías, invadidas todas ellas de skinnys, que son, para entendernos, los pesqueros de siempre. Eso sí, por menos de 20 euros puedes llegar a apañarte, que a Zidane los suyos le han costado 500 (por algo son de la firma Dsquared2, una de las preferidas de los futbolistas).

Debo confesar que, finalmente, me pillé unos (los pesqueros, claro, no los de Zidanne). Y debo confesar también que a la hora y media de llevarlos puestos se me rajaron por el bolsillo derecho. Entonces me fui a ver a mi amiga Carmen Canelo, que tiene el taller de costura en el Centro Comercial Cánovas. Me explicó que el problema de los pantalones elásticos es que siempre se agrietan por el mismo sitio. Así que me dije: ¡Quién me mandará a mí hacer experimentos!

Después del recorrido por las pasarelas me fui a visitar Atrio, el lugar donde la cacereña Manuela Hernández Vaquero recibió el bono ‘Cena para dos’ de este restaurante como ganadora del sorteo que se ha realizado entre los espectadores de la Sección Oficial del 26 Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. La actriz Lola Dueñas, premio San Pancracio de Cine 2019 a la Mejor Actriz, fue la encargada de extraer el cupón ganador en su visita a Cáceres y la afortunada recibió de manos de los propietarios del Relais&Chateaux, José Polo y Toño Pérez, el tiquet que le permitirá disfrutar de una cena en el que está considerado como el mejor restaurante de Extremadura, premiado con dos estrellas Michelín. El establecimiento colabora cada año con la acción benéfica del festival acogiendo la presentación del mismo y sorteando esta cena para dos personas, que supone un aliciente más para acudir al cine durante la Sección Oficial del evento.

Y como de comidas se trataba, allá que acudí a la invitación de ‘La Rioja Gastronómica’, campaña divulgativa de la entidad de Promoción Agroalimentaria del Gobierno de La Rioja. El acto se celebró en el hotel NH Collection Palacio de Oquendo y previamente se ofreció un vermú de Martínez Lacuesta. Muy divertida resultó, por cierto, la llamada experiencia ‘Sabores de La Rioja’, dirigida por el periodista José Ribagorda, presentador de Informativos Tele 5.

Muy bien por La Rioja, pero si quieren comer buen jamón en Cáceres vayan a Extreibéricos, en la calle Antonio Silva, que regenta Zeus Carrero, que acaba de ser galardonado con el Premio al Plato Creativo en el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ciudad de Bonares, en Huelva.

Para celebrarlo, nada mejor que tomarme unas tapas en el Meson José Luis (frente a los juzgados) y luego en el Más Cachito, de la calle Juan Solano en el Nuevo Cáceres, que lleva José Francisco Solana. Y es que esta ciudad tiene mucho potencial, aunque aún no hayan llegado los pantalones de Zidane.