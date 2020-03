Recaudación pone al cobro el impuesto de rodaje en 193 municipios de Cáceres

El organismo autónomo de Recaudación de la diputación provincial de Cáceres puso ayer al cobro el impuesto de vehículos en 193 municipios de la provincia. Se mantiene el calendario de pago, este tributo es el primero de los impuestos municipales que se cobran. El plazo voluntario de pago permanecerá abierto hasta el 20 de mayo, se puede hacer efectivo en las entidades financieras que colaboran con el organismo de la diputación, y los recibos domiciliados se cargarán en la cuenta el próximo 10 de abril.

En principio se mantienen ambas fechas. No obstante, desde la diputación se indicó el pasado jueves que no se descarta que pueda ampliarse el plazo del 20 de mayo si las circunstancias actuales a causa del coronavirus se mantienen. También se precisó que para cargos superiores a los 100 euros se puede pedir el fraccionamiento del pago, con un mínimo de seis meses y un máximo de 36 meses. Por ahora en el organismo de la diputación, que tiene la gestión de la recaudación de los tributos de los principales municipios de la provincia, no se ha suspendido ningún cobro, pero esto puede cambiar en función de que «las normas que con motivo del estado de alarma se están publicando sean de aplicación a las haciendas locales». Por ahora en el impuesto de vehículos de tracción mecánica no ha habido modificaciones, de hecho ayer se publicaba en el boletín oficial de la provincia la apertura del periodo de pago voluntario del impuesto.

En el municipio de Cáceres se ponen al cobro 60.503 recibos con un cargo de 4.095.128 euros. Son 462 recibos más que un año antes, aunque el cargo es algo inferior, son 7.167 euros menos que hace un año. La cantidad que se pone al cobro es también algo inferior a la recogida en los presupuestos de 2020, en los que se calcula para toda la anualidad una recaudación de 4.162.000 euros.

El año pasado se cobraron en el periodo voluntario el 87,9% de los recibos (52.807). En Cáceres la mayoría de las cuotas están domiciliadas. Son 41.363 las que tienen orden de domiciliación bancaria. En este municipio la mayoría de los vehículos están en los tramos en los que por un turismo se paga 100 o 125 euros. Se trata de un impuesto que ha sufrido pocas modificaciones en la última década. Así en 2012, por ejemplo, se pusieron al cobro 59.631 recibos en Cáceres por un valor de 4.251.963 euros.

En los presupuestos de 2020 se hace una evaluación de los ingresos que se dejan de percibir por las bonificaciones que se aplican a este impuesto. Son 721.043 euros, la mayoría sale de la exención de la que se benefician los conductores de vehículos con más de 25 años de antigüedad, es casi medio millón de euros.

El impuesto en Cáceres tiene una tarifa con hasta 24 tramos para los seis tipos de vehículos por los que se tributa, incluido tractores. La mayoría de los contribuyentes en Cáceres pagan por turismos que están entre los 8 y los 15,99 caballos fiscales. Desde 2012 si no se paga el impuesto de rodaje no se puede vender el vehículo, ya que la tramitación de la venta se bloquea en la Dirección General de Tráfico. En la última década la previsión de ingresos por este tributo en los presupuestos municipales se ha mantenido en torno a los 4 millones de euros.