Recaudación prolonga los plazos para abonar impuestos en Cáceres

El Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de Cáceres confirmó ayer la ampliación de los plazos para el pago voluntario de los impuestos de rodaje y del IBI. El único que está puesto al cobro es el primero, cuyo plazo se inició el pasado viernes. Ese día desde el organismo se descartaba un cambio de plazos, se mantenía el habitual de finalización el 20 de mayo y el 10 de abril para el cargo en cuenta de los recibos domiciliados, aunque tampoco se cerraba totalmente la posibilidad de una ampliación.

Esa prolongación ya se avanzó el pasado martes y se concretó ayer, cuando desde el organismo de Recaudación se anunció que el plazo para pagar el impuesto de rodaje en las entidades colaboradoras con la diputación se amplía hasta el 20 de junio, mientras que los recibos domiciliados, que en este tributo son la mayoría, se pasarán a la cuenta de los contribuyentes el 10 de mayo.

El pasado viernes se puso al cobro el impuesto de rodaje (vehículos de tracción mecánica) en 193 municipios de la provincia de Cáceres. El organismo de Recaudación de la diputación gestiona el cobro de los tributos locales de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia. Solo en Cáceres, el municipio más grande de la provincia, se han pasado al cobro 60.503 recibos del impuesto de vehículos por un importe de casi 4,1 millones de euros. De estos recibos hay 41.363 que están domiciliados.

No fue el único cambio anunciado ayer, también se aseguró que los pagos de deuda fraccionada a la que los contribuyentes tenían que hacer frente en abril se suspenden, los plazos se reanudarán en mayo. Por ahora lo que se hace dentro de las medidas por la situación excepcional causada por el coronavirus es dar más margen de pago y dejar abril libre de obligaciones tributarias. Por ahora no se han anunciado exenciones. El real decreto del pasado 14 de marzo que ordenó el estado de alarma no suspendía los plazos tributarios, motivo por el que el impuesto de vehículos, el segundo en importancia para los ayuntamientos, se puso al cobro el pasado viernes.

PARAR EMBARGOS Y APREMIO / Dentro de las medidas concretadas ayer por el organismo de Recaudación está la interrupción de los procesos de notificaciones, de apremio en vía ejecutiva, de embargo y de enajenación de bienes, así como la interrupción de acciones de cuyo resultado se deriven actuaciones que tengan repercusiones a nivel de plazos.

Al igual que hace con el impuesto de vehículos, Recaudación confirmó ayer que el plazo para el pago del IBI también será de tres meses, entre el 20 de mayo y el 20 de agosto, mientras que los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 10 de julio, en años anteriores ha sido en junio. Este tributo es el más importante y el que más incide en los contribuyentes. Solo en Cáceres capital, el año pasado se pasaron al cobro 92.581 recibos del IBI urbano por un importe de 22,7 millones.

Estos cambios en los plazos de pago no incidirán en las entregas a cuenta que como anticipo aporta el organismo de Recaudación a los municipios, según confirmó ayer la diputación.