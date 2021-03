Rechazan un recurso por el cambio de Primo de Rivera

El pleno de la corporación local desestimará en su sesión de este jueves la alegación presentada por la comunidad de vecinos del número 11 de la avenida Clara Campoamor. Se tramita como recurso de reposición contra el acuerdo del pleno de la corporación local de octubre de 2020 en el que se decidió retirar el anterior nombre de la avenida, general Primo de Rivera, y poner la nueva denominación, la de Clara Campoamor.

Entre los motivos que se alegan en la reclamación está que la denominación de general Primo de Rivera no contravenía norma ni precepto alguno sobre la memoria histórica, ya que no estaba referida a José Antonio Primo de Rivera, creador de la Falange, sino al general Miguel Primo de Rivera. Otras razones expuestas en el escrito de alegaciones de los vecinos son que la modificación perjudica a los negocios que hay en la zona y que el cambio de nombre no obedece a razones objetivas.

En la respuesta que desde el ayuntamiento se da a la reclamación se argumenta que el cambio de nombre no obedece al cumplimiento de ninguna ley o norma de memoria histórica, sino a una moción que se debatió y votó en el pleno, aunque se recuerda que el nombre de la avenida general Primo de Rivera figuraba en el informe sobre nombres y símbolos franquistas de la ciudad de Cáceres que realizó una comisión de expertos en enero de 2018 como susceptible de cambio en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En cuanto a que se pueda perjudicar a negocios de la zona, en la respuesta se apunta que los perjuicios derivados del cambio de la denominación de calles tienen su encuadre en lo que vienen denominándose cargas generales.