Los reclutas del Cefot no podrán salir a la ciudad ni a sus hogares

Los alumnos no saldrán del Cefot durante los períodos de enseñanza presencial, ni diariamente a la ciudad, ni de fin de semana, a sus domicilios familiares mientras la situación sanitaria no lo permita». Así lo ha decidido el centro de formación de tropa cacereño en el protocolo de seguridad que ha desarrollado ante la inminente llegada este próximo lunes de un nuevo ciclo de reclutas a las instalaciones. Llegarán 1.386 futuros soldados que corresponden al primer ciclo de 2020 y que debían incorporarse en mayo pero no pudieron debido a las restricciones de seguridad debido a la pandemia de coronavirus. Cabe recordar que los 1.400 del último ciclo que ya habían jurado bandera en febrero tuvieron que marcharse de las instalaciones a mediados de marzo antes de que se decretase la cuarentena en el país a causa de la crisis sanitaria y concluir lo que restaba de su formación de forma telemática. Este es también el primer ciclo que recibe el centro con el nuevo coronel, Juan Manuel Martel, cuyo nombramiento se produjo en abril en pleno Estado de Alarma. En ese sentido y para recibir otro de los contingentes más numerosos de la última década --en los dos últimos años la cifra no baja del millar de alumnos por ciclo-, el acuartelamiento ha anunciado un estricto dispositivo de seguridad para evitar contagios. En primer lugar, anuncian que la llegada de los alumnos será escalonada y se incorporarán en dos turnos separados en quince días. El personal también se incorporará de forma progresiva en dos jornadas. A su incorporación, a todos los alumnos se les realizará un test de anticuerpos. En cuanto a su estancia, el centro asegura que «en ningún momento estará presente la totalidad de los alumnos» y anuncian que adoptarán «un sistema mixto de enseñanza en el que mientras la mitad del ciclo se encontrará en el centro recibiendo enseñanza presencial, la otra mitad permanecerá en sus casas, siguiendo enseñanza a distancia».

También avanzan que no tendrán lugar celebraciones multitudinarias como Juras de Bandera si la situación sanitaria no lo permite y si se llevan a cabo se dividirán en dos ceremonias.



MENOS DE 15 ALUMNOS / Sobre el transcurso de las clases y las actividades en el interior, los alumnos desarrollarán sus actividades en grupos de menos de 15 personas «para estar en disposición de desplegar una gestión ágil que permita establecer cortafuegos a la transmisión de la enfermedad».

Inciden, además, en que se ampliará el «uso de los espacios abiertos de instrucción, empleando las aulas y espacios cerrados, por debajo del 50% de su capacidad, y sólo cuando sea imprescindible». En esa misma línea, el Cefot insiste en que todo el personal utiliza la mascarilla de protección de forma permanente «salvo durante la ejecución de actividades deportivas» y avanza que en el caso de que se produzca algún positivo por coronavirus en las instalaciones, «el Centro cuenta con un protocolo, medios e instalaciones, tanto para aislar personal, como para llevar a cabo las preceptivas cuarentenas, siempre que no se precisen atenciones hospitalarias».