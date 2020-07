Recogen firmas para reclamar agua de calidad en el casco histórico de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Lo que no es de recibo es que se exija a un determinado gobierno que arregle y solucione en cuatro días todo lo que el anterior no hizo en ocho años. No acabo de encontrarle la lógica a ese razonamiento.