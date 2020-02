La reforma de la plaza de toros se aprueba sin fecha ni financiación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Hoy no aparecen por aquí los negacionistas diciendo que este bien de interés cultural no fue un campo de concentración fascista? ¿Ya se estudiaron los datos aportados y tuvieron que cerrar sus bocazas? ¿Ya salieron escaldados de ver sus mentiras al aire, como sus vergüenzas? Qué mala es la falta de cultura y de memoria. Quiero pensar eso, porque la otra posibilidad (el negacionismo conociendo la verdad) es aún peor. Pero de estos voxeros me espero eso y más. Estarán tomándose la copa de 103 en el HOTEL EXTREMADURA, brebaje como todo el mundo sabe para muy españoles y mucho españoles....