El refugio cacereño espera su Navidad

Alemania ha prohibido la adopción de mascotas en Navidad para evitar impulsos caprichosos que pueden provocar futuros abandonos. Una protectora gallega acaba de paralizar las adopciones hasta pasados los Reyes Magos por el mismo motivo. En Cáceres no ha hecho falta. En Cáceres las adopciones no han aumentado en estas fechas, pero sí continúan los abandonos a un ritmo lastimoso: nada menos que veinte perros recogidos de la calle solo en diciembre. Por eso, el Refugio San Jorge de Cáceres, como otras protectoras de España, como numerosas ciudades, anima a una adopción responsable de animales abandonados, una opción en estas fechas (frente a la compra) para quienes de verdad quieren incorporar un animal a sus vidas.

«Es cierto que muchos ciudadanos que han decidido adoptar un perro o un gato, y pretenden hacerlo de forma sensata, lo demoran hasta estas fechas, por eso nosotros no vamos a impedirlo, pero sí vamos a velar porque sean personas dispuestas a cuidarlos, como hacemos el resto del año», explica Laura Varaldi, responsable del Refugio San Jorge. Allí, más de 80 perros y 62 gatos esperan una oportunidad. Son demasiados. Los abandonos no paran y las adopciones no llegan a 5 cada mes. «Tenemos que agradecer la labor de protectoras de Francia o Italia que nos permiten enviarles algunos animales, también de los hogares de acogida en Cáceres», revela Laura. Ella y un puñado de voluntarios son los ángeles de la guarda de estas almas de cuatro patas, a las que no paran de buscar un hogar.

Los trámites, sencillos

Laura aconseja a quienes vayan al Refugio para adoptar un animal, que acudan ya con la decisión bien tomada. Una vez allí, «es bueno que se dejen aconsejar por nosotros, porque quizás su idea no se corresponde con el animal más adecuado para el entorno familiar», afirma. Sin embargo, los usuarios serán los que finalmente decidan qué perro o gato quieren llevarse a casa.

Previamente tendrán que cumplimentar un cuestionario de adopción (pueden llevarlo ya relleno si lo descargan de ‘refugiosanjorge.blogspot.com’, si lo solicitan a ‘refugiosanjorge@gmail.com’, o bien ‘in situ’). Además, los voluntarios mantendrán una entrevista con ellos para asegurarse de que los animales estarán en buenas manos y no se destinan a otros fines contrarios a sus principios.

La adopción de cada perro o gato supone 70 €, que en realidad sirven para garantizar sus primeros cuidados, puesto que este importe incluye vacunas, revacunas, pasaporte, chip, desparasitación y castración (o esterilización), tratamientos que salen incluso más caros si el titular los realiza por su cuenta.

Cada adopción es una fiesta en este refugio situado en las traseras de la Facultad de Veterinaria (acceso por la Ronda Norte), donde no paran de ingresar inquilinos: en diciembre se ha recogido por ejemplo una camada de diez mastines, otra de cinco border collie y numerosos galgos.