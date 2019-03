Regresan con Melendi los grandes conciertos de la Feria de Mayo

Desde el año 2015 Cáceres no disfrutaba de un gran concierto en su Feria de Mayo (se ha limitado desde entonces a los de la Caseta Municipal). Cuatro años después volverá a hacerlo con Melendi, que el próximo 1 de junio a las diez de la noche abrirá en el Hípico su gira española ‘Mi cubo de Rubik Tour’, según anunció ayer la alcaldesa, Elena Nevado. En sus primeros años en la alcaldía la regidora impulsó la música en directo como nunca antes se había hecho en la ciudad. Desde 2011 acudieron estrellas como Vetusta Morla, Maldita Nerea, Dani Martín, Miguel Poveda, Luis Miguel, Vanesa Martín y por dos veces Pablo Alborán, una en el Palacio de Congresos y otra con llenazo en el recinto ferial. Todo eso terminó en 2015 con el Conciertazo de Amstel, gratuito en el Hípico, cita que reunió, entre otros, a Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), Rubén Pozo (Ex Pereza), Sherpa (Ex Barón Rojo), Alejo Stivel (Tequila) o Pau Monteagudo (Uzzuahïa).

La alcaldesa no podía evitar ayer su alegría: «¡Qué contenta estoy, con ese ojo y esa barba ahí!», exclamó al entrar en la sala de prensa y ver el cartel anunciador de la gira con el rostro de Melendi. Nevado lo definió como un «concierto emblemático y estrella» y confesó que gracias a esta noticia comenzaba «el martes con la mejor de las sonrisas». Indicó que se trata de una de las citas musicales más esperadas, que se celebrará en plena feria de San Fernando: «El recinto hípico se va a convertir en la alegría y el disfrute de Cáceres», aseguró.

Nevado avanzó que Melendi ha elegido Cáceres para arrancar su gira nacional. El cantante, que ya está por América, llegará a la capital cacereña procedente de Puerto Rico. «Es importante para la ciudad ser el escaparate de la cultura musical», incidió.

Elena Nevado se deshizo en halagos a Melendi (es uno de sus cantantes favoritos) y recordó algunas de sus canciones -«que nadie puede olvidar», dijo- como ‘Déjala que baile’, ‘Tu jardín con enanitos’, ‘Desde que estamos juntos’ o su más reciente ‘Besos a la lona’. «Melendi nunca pasa de moda. Lo echamos de menos en ‘La Voz’, pero lo vamos a tener en Cáceres y va a tener la oportunidad de conocer nuestra parte monumental». La alcaldesa alabó que el cantante cuelgue el cartel de ‘entradas agotadas’ en cada uno de sus conciertos y aseguró que en el ayuntamiento se habían recibido numerosas peticiones para traer al asturiano.

Elena Nevado señaló con orgullo que el del 1 de junio será «un gran evento» y que Cáceres «ya está en el listado de ciudades que van a bailar al son de Melendi». Finalmente, animó al público a que adquiera sus entradas porque ésta será -zanjó- «una feria de color para disfrutarla».

Juanjo Reyes, de la promotora Pandora Concert, explicó que ‘Mi cubo de Rubik’ es un concierto de música ininterrumpida de dos horas y cuarto de duración, donde Melendi no pierde su esencia de cantante de rock y rumba. Las entradas de Cáceres son las más baratas de la gira. Están a la venta desde las 13.30 horas de ayer. Las primeras 1.500 costarán 25 euros y, a partir de ahí, 30. Pueden adquirirse en Ticketmaster, El Corte Inglés y Marcaentradas. Hay disponibles 9.000.

Es la segunda ocasión que Melendi visita Cáceres. La última fue en 2013 cuando cerca de 5.000 personas vibraron con sus ‘Lágrimas desordenadas’ en un concierto que contó con El Periódico Extremadura como medio de comunicación oficial. En la feria habrá música, pero los toros, según admitió la alcaldesa, están cada vez más lejos por culpa, reiteró, «de la oposición. Yo no me rindo», concluyó.