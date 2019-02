La reina Letizia presidirá en Cáceres el Premio Social Fundación Princesa Girona

La reina Letizia presidirá el 6 de marzo, en Cáceres, el acto de proclamación del Premio Social de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), un galardón dirigido a jóvenes que, por su liderazgo y compromiso, han logrado éxitos en la creación e impulso de proyectos sociales.

El Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña acogerá a cerca de 200 jóvenes que, a través de propuestas, proyectos e iniciativas de muy diversa índole, tratarán de dar respuesta al reto fijado por la FPdGi para este año: "solo en casa: ideas para prevenir la soledad de las personas mayores".

Este reto emprendedor se desarrollará entre las 9.00 y las 12.00 horas, y los jóvenes contarán con el apoyo de personas premiadas en ediciones anteriores, como el doctor Pere Barri; el director de la Asociación Educativa Ítaca, Felipe Campos; la lingüista fundadora de Change Dyslexia, Luz Rello, y la impulsora de la ONG 'It will be', Arancha Martínez, entre otras personalidades.

Sus propuestas serán analizadas y valoradas por un jurado, en el que estarán presentes Héctor Colunga, de la Fundación Mar de Niebla de Gijón y Premio 2015; el presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; el coordinador general de Cruz Roja en España, Antoni Bruel, y la expresidenta de Unicef España, Consuelo Crespo, así como otras personas representantes de diversas entidades.

Posteriormente, tendrá lugar la proclamación del premiado, bajo la presidencia de la reina Letizia.

Además de este galardón, la FPdGi otorga premios en las categorías de Investigación Científica, Artes y Letras, Empresa e Internacional

La FPdGi convoca anualmente estos premios con la voluntad de promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de jóvenes emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por construir un mundo más justo.