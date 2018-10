Repiten hoy el juicio a un vecino de Piedras Albas por maltrato animal

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres celebrará de nuevo el juicio a un vecino de Piedras Albas por un delito de maltrato animal. En febrero de este año este mismo juzgado condenó al acusado a cuatro meses de cárcel por mantener a la perra de raza bóxer en estado de abandono tras llegar a un acuerdo la fiscalía, que solicitaba nueve meses, y la defensa del acusado para evitar que se celebrara el juicio. El juez le condenó también a un año y un mes de inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que tuviera relación con animales. La protectora El Refugio, que rescató a la perra y se presentó como acusación particular en el caso, recurrió este acuerdo entre las partes y la Audiencia Provincial ha fallado a favor del colectivo y ha ordenado que se repita el juicio.

En una nota que hace llegar el colectivo El Refugio, el colectivo anuncia que desplegará y Nacho Paunero, presidente de la protectora atenderá a los medios antes de que se inicie la vista oral a las 9.30 horas. Los hechos se produjeron en junio de 2016 cuando el Seprona de Valencia de Alcántara incauta una perra, una bóxer en un estado físico deplorable, cuyo responsable era un vecino de Piedras Albas. Acto seguido, el ayuntamiento de la localidad solicita ayuda a la protectora El Refugio, quienes se desplazan de inmediato al lugar para hacerse cargo de la perra Tanita y trató de buscarle una casa de adopción en Madrid, donde se encontraba recuperada. Según la asociación, el animal estaba sin identificar, ni vacunar y sin ningún tipo de cuidado veterinario, muy por debajo de su peso, un estado de abandono que le «hubiera producido la muerte». «En los 22 años que llevo en protección animal jamás he visto una perra en ese estado, con garrapatas, heridas por todo el cuerpo y desnutrida, unas condiciones terroríficas», afirmó el pasado febrero y recoge Efe.

Por su parte, la defensa del acusado ya mantuvo en febrero que su cliente era «inocente» y descartó que «maltratara» en ningún momento al animal que según su testimonio, padecía una enfermedad que le había propiciado la extrema delgadez. El Refugio pedía como acusación particular un año de cárcel y tres años de inhabilitación para el acusado, pero su petición no fue admitida por no presentarse como acusación popular.