Rescatan a una anciana que llevaba dos días tirada en el suelo de su casa

Dos días tendida en el suelo sin poder moverse, sin poder pedir ayuda y sin poder alimentarse ni beber. Una mujer de 65 años, vecina de Cáceres, sufrió una caída en su casa, ubicada en la calle San Jorge (en la zona de Antonio Canales), que le dejó incapacitada para solicitar auxilio. Pero gracias a una llamada de los trabajadores sociales de la Junta de Extremadura, un dispositivo formado por agentes de la Policía Local, bomberos y sanitarios de la ciudad pudieron rescatarla.

La mujer, que cayó al suelo del baño tras sufrir un desvanecimiento, se encuentra estable y su vida no corre peligro tras ser trasladada el viernes, pasadas las diez de la noche al hospital San Pedro de Alcántara. La vecina vivía con su hermana y ésta había sido ingresada el lunes. Los agentes sociales que se encargan de ayudar a la señora, por motivo de una minusvalía, alertaron ese mismo día al Servicio Extremeño de Salud (SES) de que la señora no daba señales de vida y que no abría la puerta de la vivienda desde hacía más de 48 horas, según informaron a este periódico vecinos y fuentes municipales.

Los bomberos trataron de entrar a la casa por la puerta principal rompiendo los cristales, pero finalmente, lo consiguieron accediendo por el tejado de la vivienda hasta el patio, según indicaron los vecinos a este diario.

En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno local, Andrés Licerán, felicitó a todas las personas que intervinieron en este rescate por su rápida actuación, lo que «ha podido salvar la vida de esta mujer», dijo. Licerán, que participó en la coordinación del dispositivo, se mostró «muy contento» y «orgulloso» del trabajo desempeñado por los trabajadores de los servicios sociales, de la Policía Local y demás participantes en esta operación.

Al retrasarse la autorización judicial para acceder al domicilio, el ayuntamiento explicó ayer que se decidió entrar en la vivienda, en colaboración con los bomberos, ante la «posible emergencia» en la que podría encontrarse esta mujer, a la que encontraron tirada en el suelo del baño con aparentes signos de deshidratación, desnutrición y con niveles bajos en general.

Tras esta intervención, que también estuvo coordinada por el alcalde, Luis Salaya, Licerán ha puesto en valor el trabajo de los servicios públicos y ha celebrado el trabajo realizado por los trabajadores de los Servicios Sociales y de la Policía Local. «Es un día para estar muy contentos, hemos salvado una vida», señaló Andrés Licerán.