La residencia de las Hermanitas de los Pobres necesita test de manera urgente

Incertidumbre y preocupación, mucha preocupación, y lo que es peor: un sentimiento de abandono. “Nos tienen abandonados”, recalcaban esta mañana desde la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres en Cáceres. Quieren test, no solo es un deseo, es una necesidad urgente y fundamental en un centro donde residen casi noventa mayores en Cáceres, cuya área salud está siendo la más golpeada por la pandemia. “Es muy importante detectar a los positivos y saber cuándo se les puede dar de alta, es algo tan fundamental como poder diferenciar un caso de coronavirus de un catarro común”, ha explicado esta mañana Maribel Marín, una de las enfermeras que trabaja en la residencia.

Los únicos test se realizaron en la residencia el pasado 24 de marzo, a nueve residentes que presentaban síntomas, siete de ellos dieron positivo y se les aisló. En los días siguientes el personal sanitario y asistencial fue comprobando como de media diaria “dos o tres residentes presentaban síntomas, pero no sabemos, por la falta de test, si son positivos o no”. Como prevención, todos los mayores están aislados en sus habitaciones, que son individuales.

La respuesta que están recibiendo del centro de salud es que “no hay test”. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible, no ha habido ningún fallecido, recibimos donaciones porque EPIs no tenemos, se deterioran con la lejía”, han explicado esta mañana desde la residencia. Están teniendo la ayuda y colaboración del centro de salud, pero les falta un material adecuado, que es básico para frenar el virus y que no haya más contagios.

El problema al que se enfrentan por la falta de test es doble. Por un lado están los siete positivos, que siguen aislados. Lo que les han trasladado desde los responsables sanitarios es que tras pasados catorce días de aislamiento si en los tres siguientes no tienen síntoma se les puede sacar del aislamiento. Pero para los profesionales de la residencia esto es insuficiente, quieren que se les pueda volver a hacer el test para ratificar que no tienen el virus antes de dar por finalizado el aislamiento.

Por otra lado está el resto de mayores, primero los que presentan síntomas, necesitan los test para saber si son positivos, y después los demás, que llevan días confinados en sus habitaciones y “ya tenemos algunos deprimidos”. Con los test quieren saber quiénes son positivos para aislarlos y tratarlos y quienes no lo son para no tenerlos sin poder salir de sus habitaciones.

El otro problema al que se enfrentan es a la falta de material. Están usando batas de plástico y algunos EPIs pese a su deterioro; cuentan con monos de tela, chubasqueros, gafas, gorros y pantallas donados por cacereños y también por colectivos como DYA y poblaciones de los alrededores de Cáceres. Desde la residencia han querido esta mañana dar las gracias a todos los ciudadanos que “nos están ayudando con sus colaboraciones y donaciones”.

La plantilla de la residencia se ha reforzado, son más de medio centenar de profesionales sanitarios y asistenciales. “Nuestra prioridad es que todos los familiares se puedan volver a reunir con sus seres queridos” una vez finalice esta crisis sanitaria, aseguran desde el centro, aunque insisten en que si no se hacen test de manera urgente, la situación “puede llegar a la desesperación”.