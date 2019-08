Un residencial de 250 viviendas unirá las estaciones de trenes y autobuses

Las máquinas ya trabajan sin tregua en la parcela situada entre la Estación de Autobuses de Cáceres y la avenida Juan Pablo II (variante de la N-630). La empresa Placonsa ha iniciado las obras en este amplio solar para la construcción de 35 viviendas, que serán la avanzadilla de un total de 250 inmuebles. Se trata de un espacio bastante significativo porque permitirá cerrar la trama urbana entre las estaciones de autobuses y trenes, esta última pendiente además de su próxima transformación, en la que Adif invertirá 7,5 millones de euros, para ponerla a la altura de la llegada de un tren de altas prestaciones.

Desde 2015 las grúas han vuelto a ser visibles en el skyline cacereño. Nueva Ciudad, El Perú, Casa Plata, Montesol, Macondo, Infanta Isabel, San Francisco y zona centro son algunas de las ubicaciones elegidas para bloques y unifamiliares. Hace veinte días se inició esta nueva promoción de Placonsa, «que incluye viviendas en seis alturas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, y amplios áticos, que además se completarán con servicios comunes como pistas de pádel y piscina, todo ello listo en la primera fase», explica a este diario el director gerente de Placonsa, Javier Candela Acha.

La parcela, de unos 30.000 metros cuadrados edificables, tiene uso residencial por lo que se destinará íntegra a las 250 viviendas. Las 35 primeras estarán listas en año y medio. La intención de la empresa es iniciar cuanto antes la segunda fase puesto que ya se han vendido más de 20 inmuebles de la primera. Placonsa también tiene vendidos los 48 pisos de su último edificio construido en el Perú, habitado desde abril.

Por tanto, el mercado de la vivienda vuelve a despertar. Por ejemplo, la nueva urbanización ‘El Mirador de Cáceres’ completará el residencial Infanta Isabel con 36 unifamiliares ya muy avanzadas. También destaca Montesol III, que será el primer gran desarrollo de la última década con un millar de viviendas en proyecto.

No obstante, la venta de viviendas continúa floja, «se ha movido algo en los últimos años pero no acaba de despegar», analiza el director gerente de Placonsa. Parece que algunos nubarrones vuelven a oscurecer el horizonte internacional, pero existe confianza en el sector en que no se repetirá la crisis que dejó seco al ladrillo, y con él la economía nacional.