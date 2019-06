Rey y Sánchez Juliá, en la lista del PP a la diputación

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Vergüenza me da tener a este parásito en las listas, lo único que ha hecho es chupar del bote y fastidiar a sus compañeros para medrar. Como no tiene nada, pues a pedir. No hay gente más válida? Que desilusión.