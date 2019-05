Roban en dos pisos de León Leal de día y reventando las cerraduras

Debió ocurrir entre las 11.00 y las 13.00 horas, periodo de la mañana en el que faltaron los inquilinos de uno de los pisos afectados. Se cree que los ladrones los estaban vigilando, a la espera de que salieran de su casa para acceder a ella. Y así fue. Lograron entrar en esta vivienda, en la que residen dos personas mayores, y en otra de ese mismo rellano. En la planta, la tercera, había una vivienda más, pero a esta última no se atrevieron a entrar, según parece, porque en la pared tiene colgado un cartel en el que advierte de que la casa cuenta con cámaras de videovigilancia.

Lograron acceder reventando las cerraduras, a pesar de que ningún vecino escuchó nada extraño a esas horas. Es cierto que la mayoría de los residentes se encontraban fuera de sus viviendas en el momento en el que se cree que ocurrió todo. De uno de los pisos lograron llevarse joyas y dinero en efectivo, además de revolver todas las dependencias, buscando precisamente de lo que se apropiaron. En el otro, solo abrieron todas las puertas y cajones pero no lograron encontrar nada al ser un piso en el que hace tiempo que no reside nadie. Ocurrió hace dos semanas, en el número 1 de la calle León Leal, justo en la esquina con la céntrica avenida Virgen de la Montaña.

La Policía Nacional confirma lo ocurrido, aunque no ofreció más datos de lo sucedido. Los agentes se encuentran, no obstante, investigando los robos. Aún no se ha logrado identificar a los autores. No es la primera vez que roban de esta forma en pisos del centro y a plena luz del día.