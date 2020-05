Rubén Rubio: «Estamos en un momento de cambiar las cosas en la música»

Rubén Rubio, bajista cacereño, sigue apostando por la música con la edición de su segundo trabajo, ‘Inexorable’, donde cuenta con la colaboración de más de una treintena de artistas nacionales e internacionales. En tiempos de coronavirus es consciente de que a partir de esta crisis sanitaria cambiarán muchas cosas.

–Edita nuevo disco, ¿qué vamos a ver en él?

–Que sea música para gente que le gusta escuchar música. Es un disco más maduro que el primero. La instrumentación es más variada. Sigue habiendo funky, jazz, pop, rock, flamenco y hasta melodías que parecen bandas sonoras.

–¿Y muchas colaboraciones?

–Sí, de 33 músicos (Iván ‘Melón’ Lewis, David Lerman, Woody Amores, entre otros). Para mí ha sido un lujo. Es gente con un nivel artístico y humano increíble. Saldrá en todas las plataformas digitales el 15 de junio. Estamos con el crowdfunding que servirá para financiar la grabación y hacer una edición física en cd. Con la aportación de la gente, no solamente estás comprando el disco, si no que estarás contribuyendo a que el arte y el corazón que hemos puesto en él, trascienda y vea la luz.

–¿Por qué el bajo?

–Mis primos, uno tocaba la guitarra y otro la batería, y me pregunté, ¿cuándo nos juntamos qué hago? Así que fue el bajo lo que me tocó.

–¿Ha aprendido de sí mismo componiendo ‘Inexorable’?

–Sí, sí. Siempre se aprende. Todo lo que uno sabe es consecuencia del estudio en el conservatorio y en casa. Pero escuchar a otros y escucharte a ti mismo, te enriquece un montón.

–¿Cómo ve el futuro de la música en directo?

–Pues muy complicado. A día de hoy ni se sabe cuándo vamos a poder empezar, con qué medios, con qué aforo, si a las personas les va a dar miedo acudir a esos conciertos aunque se pudieran programar... Es un momento incierto. Es una situación vertiginosa.

–¿Basta con ponerle una sonrisa a la vida?

–A mí me ayuda. Soy una persona optimista, me levanto todos los días bastante positivo. Aunque es verdad que en este tiempo no basta con una sonrisa, pero el resto de problemas cotidianos con una sonrisa se llevan mejor.

–¿Puede ser un problema ser políticamente correcto?

–Hay veces que uno mismo pelea contra eso. Existen ciertos trabajos, como el de un músico, en el que a veces no conviene mojarse, pero es que tu cabeza lo que te pide es mojarte, porque son tantas cosas las que has tragado, que llega un punto en el que es complicado ser políticamente correcto. Por ello, intento ser una persona respetuosa y decir la verdad, aunque a veces esté mal visto en esta sociedad.

–¿Ve difícil tener fe en la política?

–No tengo ninguna y te da mucha pena. Han sido numerosas las veces que los españoles hemos acudido a las urnas en muy poco tiempo, ¿y para qué lado miras? si es que da igual. Da lo mismo el color, nadie mira por los beneficios generales sino por los de su bando, y es un poco penoso.

–¿Es un buen momento para atraverse a cambiar en la música?

–Las circunstancias mandan y ahora estamos en un momento en el que tenemos que cambiar cosas, aunque no sabemos para dónde todavía.

–Si tuviera que quedarse con un deportista, sería...

–Rafa Nadal.

–Un escritor.

–Pérez Reverte.

–Un pintor.

–Picasso.

–Y un músico.

–Bach.

–¿Qué queda de ese niño de la plaza de Italia?

–La guasa, verme con mis vecinos, el ‘vamos’ que es una palabra simple pero que lo dice todo.

–¿Un piropo para su bajo?

–Redondo, por el sonido.