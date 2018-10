El ruido del aire acondicionado obliga a una familia a marcharse de su casa en Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Parece evidente que el nivel de ruído que mide la policía y que aparecen en la Ordenanza municipal como aceptable es insoportable para las personas. Debería revisarse la Ordenanza y exigir que a las viviendas no pasaran más de 10 decibelios, por ejemplo, sea la fuente que sea. Tan difícil es de entender que nos evitaríamos un montón de sufrimiento y de enfrentamientos. Los edificios, sus estructuras tienen los años que tienen y las vibraciones se transmiten. El Ayuntamiento sigue haciendo oídos sordos al problema y no da curso a las denuncias. La policía mide pero no levanta actas de las mediciones ni informan ni envían los informes a los afectados. Atentos todos, que la justicia seguirá actuando. Al tiempo.