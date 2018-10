El Ruta de la Plata de Cáceres contará con 20 empresas nuevas tras el cierre de Eroski

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Velaí, The little golden mile, la van a llamar por lo visto.... cuanta esperanza, para olvidar que si no fuese por D. Amancio este centro estaba cerrado.... en fin, suerte a los nuevos.