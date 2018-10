El Ruta de la Plata prevé abrir 20 negocios que darán empleo en Cáceres a un centenar de personas

El centro comercial Ruta de la Plata pretende abrir 20 nuevos negocios en la superficie que dejará libre Eroski cuando cierre definitivamente. Esas empresas darán empleo a un centenar de personas, según los datos que avanzó ayer la gerencia del espacio, la empresa ASG. Por el momento continúa sin adelantar qué firmas se instalarán en el centro comercial, aunque sí aclara que pertenecen a los sectores de alimentación, moda y electrónica. «Mantenemos serios contactos con operadores regionales, nacionales e internacionales», aseguran fuentes de ASG; aunque por prudencia prefieren no adelantar de qué marcas se trata.

Eroski dejará de prestar sus servicios en la capital cacereña antes de que finalice este año, aunque la previsión es que se deje de vender al público en el mes de noviembre, con el objetivo de desmontar el mobiliario y dejar disponible el espacio durante diciembre. Una vez que esto ocurra, la empresa que se encarga de gestionar el centro comercial, ASG, pasará a ser la propietaria del 100% del Ruta de la Plata (hasta ahora era dueña del resto del espacio, salvo de la parte que ocupa la firma vasca).

Lo primero que tiene pensado es llevar a cabo una remodelación de esta superficie, unos 8.000 metros cuadrados. La finalidad es modernizar las instalaciones cambiando los suelos, los techos y la iluminación de todo este espacio. «El objetivo es transformar la actual superficie en un espacio adaptado a las tendencias y necesidades actuales, generando nueva oferta tanto de tiendas como de restauración, que permitirá continuar con la dinamización del Ruta de la Plata para mejorar la experiencia del cliente», indica ASG.

Con el proyecto que ha ideado para estos 8.000 metros cuadrados se pretende convertir al Ruta de la Plata en un «referente comercial de la región y en un foco de creación de empleo», añaden las mismas fuentes. Y señalan, además, que el plan de rehabilitación, modernización y reposicionamiento que se está llevando a cabo en el centro «dará un impulso al tejido comercial de la ciudad de Cáceres, permitiendo a sus ciudadanos y a los de la región acceder a una completa oferta comercial, gastronómica y de ocio de primer nivel, alta calidad y vanguardia».

El objetivo es que las obras de remodelación comiencen antes de que finalice el año. La gerencia del Ruta de la Plata colaborará con el ayuntamiento y con la Junta de Extremadura para conseguir cuanto antes las licencias, ya que pretende que la rehabilitación esté a punto durante el primer semestre del próximo año. En este sentido la alcaldesa, Elena Nevado, ya anunció a principios de semana que el consistorio ya conoce el proyecto y que, a priori, no habrá problemas para otorgar los permisos necesarios.

SUBROGACIÓN DE CONTRATOS / Estas nuevas empresas no están obligadas a subrogar los contratos de la plantilla de Eroski, ni si quiera el supermercado que se vaya a instalar en ese espacio. En este sentido la regidora cacereña avanzó hace unos días que se ha puesto en contacto con distintas operadoras de supermercados que están dispuestas a contar con la plantilla de Eroski. El ayuntamiento no puede obligar a ello, aunque sí lo va a sugerir al centro comercial cuando se reúna con sus gestores. Sin embargo desde la gerencia del centro no confirman si las empresas con las que ellos mantienen contactos estarían interesadas en contar con las personas que serán despedidas por Eroski. En total se irán al paro 90 trabajadores.