Salaya, alarmado ante el aumento del covid: "Hemos retrocedido un mes"

Sr. Alaya creo que a estas alturas de la pandemia, de haber soportado ola tras ola y estando como estamos en el inicio claro de la cuarta, donde la variante británica es la causante del 89% de los casos (serán más), a las alturas que estamos como digo, se ha demostrado que relajar las medidas es sinónimo de muchísimos contagios. Si usted es consciente de ello no apele a la responsabilidad de los ciudadanos, seguirán acudiendo en manada a los bares y sin utilizar mascarillas, seguirán consumiendo en barra sin estar permitido, seguirán fumando en terrazas que de terrazas no tienen nada al estar cerradas a cal y canto. No pida responsabilidad a los ciudadanos, tome medidas, como en situaciones anteriores tiene la oportunidad de aprovecharla y evitar contagios, no deje pasar esta última oportunidad. Personas responsables hay muchas , pero hay también mucho irresponsable que por una caña se cargan la salud y la economía.