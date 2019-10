Salaya: "Alzapiernas no es segura y no descartamos tener que tirarla"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, no descarta que el ayuntamiento se vea obligado a rehacer la reforma de la calle Alzapiernas. El consistorio está pendiente de la resolución, por parte de la Junta de Extremadura, de una denuncia interpuesta por un vecino con discapacidad contra la obra de esta vía porque, a su juicio, no cumple con la normativa de accesibilidad ni con la ley de accesibilidad universal. "Nosotros vamos a intentar indagar cualquier opción antes que levantar la escalera porque no queremos volver a poner esa calle en obras pero si la ley nos obliga a levantarla la levantaremos", afirma el regidor cacereño.

Salaya se ha referido además a la decisión de que finalmente la escalera mecánica solo pueda utilizarse en sentido subida. Se toma por seguridad, sobre todo porque es muy estrecha; tanto que, según indica, no cumple con la legislación. "No cumple con el ancho legal para garantizar la seguridad, debería tener un mínimo de un metro y tiene 60 centímetros", asegura el alcalde. Y volvió a recordar que su equipo de gobierno nunca compartió el proyecto: "Alzapiernas es el resultado de una gestión desastrosa con la que estamos teniendo que lidiar como buenamente podemos", ha dicho.