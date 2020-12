Salaya anuncia 1.100 empleos desde enero en dos nuevas fotovoltaicas de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, acaba de anunciar que las dos plantas fotovoltaicas de Los Arenales cuyas obras comenzarán en enero crearán 1.100 puestos de trabajo "en sus picos más altos de empleo", aunque estas cifras no serán de larga duración y quedarán en torno a 50 de forma permanente.Las obras de ejecución se extenderán en torno a tres años. Los proyectos están avalados por Iberdrola y la extremeña Alter Enersun. La primera invertirá más de 98 millones de euros y la segunda, más de 56

A ellos se une la iniciativa de Ecoenergías del Guadiana que se aprobará en los próximos días y que prevé su ubicación en el polígono ganadero. En el horizonte, dijo el regidor, "esperemos que esto pueda seguir desarrollándose para que Cáceres no solo tenga un crecimiento económico en torno a la fotovoltaica sino también en el Centro de Almacenamiento de Energía que prevé instalar el gobierno de España en la capital".

El mandatario municipal, que ha mantenido un encuentro con los empresarios, ha dicho antes de la reunión que el ayuntamiento ha recaudado medio millón de euros más de lo previsto gracias a estas instalaciones, en total 5 millones de euros, "porque fuimos prudentes al presupuestarlo no porque hayamos recibido ingresos que no se esperasen". Eso tendrá un impacto positivo en los presupuestos municipales, "no en el del año que viene porque es un dinero que va directamente a remanentes, pero sí en el del ejercicio siguiente porque durante los primeros días de enero se van a seguir recibiendo ingresos de estos proyectos", apuntó Salaya.

El alcalde se ha reunido primero con Alter y después con Iberdrola. En ambos encuentros se habló del proceso administrativo, "porque a la gente que invierte en la ciudad hay que tratarla bien y tenemos que hacer buenos balances". Además se abordó la importancia de que "se abran las puertas para que la mayor parte de puestos de trabajo sean de vecinos de la ciudad y más ahora con la situación económica tan delicada que tenemos". Igualmente se habló de intentar abrir las bolsas de empleo en los próximos días.

"Hemos llegado a los plazos pese a la pandemia. Están entre concedidas y concediéndose las dos principales, que se aprobarán ambas en los próximos días", ha dicho Salaya, quien ha insistido en que se trata de una buena noticia para la ciudad en un "momento en el que hace mucha falta".Acompañado de la concejala de Economía, Marian Costa, el alcalde aprovechó para felicitarla por su trabajo, a ella, al concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, y a los empleados municipales, "que han hecho una gran labor; no era una tarea fácil. La energía fotovoltaica encontraba muchas dificultades para implantarse en nuestra ciudad por la regulación del Plan de Urbanismo, pero la modificación que impulsamos nada más llegar al gobierno ha permitido su instalación".

¿Y usted es de los que se cree que la mina de litio que prevé instalarse en Cáceres generará más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos o es de los escépticos? Salaya ha respondido así: "Eran menos pero luego han ido creciendo. Cuando yo digo que en las plantas fotovoltaicas van a crear 1.100 empleos me refiero a que van a crear 1.100 empleos ciertos y directos, que son los que podemos contar, los indirectos son mucho más difíciles". Y añadió: "No es equiparable, desde luego. Cuando la energía fotovoltaica hoy va a dejar 1.100 empleos en la ciudad, la promesa de la empresa que quiere crear esta mina es de muchísimos menos y de puestos mucho más inciertos y con muchas menos garantías",

Se refirió Salaya así a las vallas publicitarias instaladas por la empresa San José de Valdeflórez, donde aluden a estas cifras. "Cuentan los indirectos porque cuentan que cada empleo directo crea más de dos indirectos, lo cual es bastante optimista, pero en cualquier caso lo que estoy anunciando hoy es que Cáceres tiene alternativas mucho más sostenibles".Salaya recuerda que la empresa de la mina ha obtenido de la Junta de Extremadura el permiso de investigación, pero muy limitado porque "en más de dos tercios del terreno les impide las perforaciones. Si se mantuviese este criterio en el futuro la empresa tiene muy difícil la obtención de un permiso de extracción en un terreno en el que ya se han denegado las perforaciones".

¿Y si se les diese el permiso de explotación? "Pues desde luego tendríamos un problema y sería muy negativo para la ciudad, pero nosotros trabajamos en el escenario de intentar que no lo obtenga. Desde luego en lo que dependa del ayuntamiento no lo van a obtener si todos los grupos mantienen su posición política", ha remarcado el primer edil.