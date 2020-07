Salaya anuncia que la edición de la Feria de San Fernando de este año se suspende definitivamente

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, acaba de anunciar la decisión de su gobierno de suspender definitivamente la Feria de Mayo, que estaba prevista para el mes de septiembre, después de que en mayo no pudiera tener lugar por la crisis del coronavirus. Sin embargo, los rebrotes y la situación de contagios que atraviesa Extremadura y el resto del país hacen desaconsejable un evento de esta magnitud. "No tenemos ninguna garantía de poder celebrar una feria segura. Hay que licitar y contratar muchas cosas. No vale la pena la feria que tendríamos con el coste que tendría y con el riesgo que asumiríamos. Nos parece lo más razonable", ha dicho el regidor.

Salaya recuerda que cuando se decidió aplazar en mayo se hizo en "un momento en el que no sabíamos cómo iban a discurrir las cosas en otoño. Lo que ha venido después nos lleva a este escenario de suspensión. No tendremos feria y queda suspendida la edición de 2020 definitivamente".

En cuanto al festivo, previsto para el 25 de septiembre, se decidirá si se mantiene tras mantener encuentros con los sindicatos, los comerciantes y el resto de agentes sociales, "a los que haremos una propuesta", concluye el dirigente socialista.