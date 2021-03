Salaya anuncia la implantación de un proyecto industrial

Enhorabuena, gran proyecto que parece que se va concretando y generará empleo de alto valor tecnologico .................. ................... Me refiero al de BADAJOZ. ................ ...................... ............... Este bando del alcalde de Cáceres, tipo ".... se hace saber, que el sr. alcalde . tiene unos pogüer poins como el de badajoz y con más slides aún... " no es más que un pobre intento de no decepcionar aun más a los Cacereños ........ No sé quien se lo va a creer. ............. ............... ....................... ....... Por cierto, ?por qué no están abiertos los comentarios en la noticia de de Badajoz ? para dar la enhorabuena y mandar el CV de mis hijos, que no se me tengan que ir a Madrid,