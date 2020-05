Salaya apela al uso de mascarillas y a mantener los dos metros de distancia de seguridad

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha dicho hoy que la eliminación de las franjas horarias es una decisión que compete a la Junta de Extremadura. Sí ha considerado recomendable el uso de mascarilla siempre que se pueda porque "todos debemos mantener la precaución". El regidor ha indicado, por otro lado, que la colocación de marcas viales en la ronda Norte continuará en las zonas de más aglomeraciones de la ciudad y en las áreas comerciales. Ha pedido, eso sí, que se respeten las distancias de dos metros de seguridad y que todos caminemos por la derecha, en la dirección que van los coches "para evitar cruzarnos", algo que gran parte de la población desgraciadamente aún no respeta, bien por desconocimiento de la normal o por dejadez. "No nos choquemos y no nos amontonemos", ha zanjado el dirigente socialista.