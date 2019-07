Salaya: «Buscaremos un modelo de gestión que haga viable el mercado»

Compromiso de Luis Salaya en declaraciones a este periódico con la esperanza de que la hemeroteca no dé en el futuro sustos de promesas incumplidas. Un punto a su favor, de momento, es que algo más de un mes después de su toma de posesión como alcalde ha girado su primera visita a los comerciantes de Ronda del Carmen. Lo hizo ayer con una intención clara: buscar un modelo de gestión que haga viable el mercado municipal de Cáceres.

Salaya comenzó su visita por la planta baja, donde hay 10 puestos ocupados. Repitió lo ya sabido: que el ayuntamiento ha sacado a concurso la adjudicación de uso privativo de cinco puestos vacantes en ese área. Se trata de una carnicería de 14 metros cuadrados; un puesto de charcutería, de 17,5 metros cuadrados; otro de dulcería-panadería (12,6); otro más de charcutería (12,65) y uno de frutería-panadería (12,6). «Conseguiremos, si todo va bien, que se ocupe la parte de abajo que es fundamental para dar vida al mercado», confió el alcalde.

El reto más espinoso es, sin duda, la planta de arriba, vacía desde la inauguración de estas instalaciones en 2016. «Tenemos que buscar una opción para darle vida. Estamos en un proceso de recibir propuestas», informó el regidor, que avisó, eso sí, de que «es un proyecto respecto al que personalmente me he mostrado bastante escéptico». Dijo, no obstante, que no iba a abandonar iniciativas que ya estaban en marcha, tampoco puede hacerlo porque el sector del comercio en ningún caso entendería que se paralizara este procedimiento. Hasta ahora, la única petición que se conoce es la de la Asociación de Cocineros y Reposteros, pero el mandatario municipal advirtió: «Vamos a valorar todas las opciones y esa es una de las que vamos a valorar, claro. No se descarta ninguna de momento pero lo fundamental para nosotros ahora mismo es que la opción que sea, sea viable, que pueda estar en marcha cuanto antes y que atraiga a gente al mercado», concluyó.