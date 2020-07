Salaya choca con el no del comercio a reducir el tráfico en Parras y San Antón

Muy buen aporte, Sr. Legalitas. (o señora...) A usted, Marcelo, he de decirle que la mina no sólo traería problemas de salud a l@s cacereñ@s, si no también problemas de contaminación de las aguas, contaminación acústica para el nuevo Hospital, y es una aberración total a 2 kms de una Ciudad Patrimonio. Me consta que la Unesco nos quitaría el título al día siguiente. Con respecto a lo que se plantea aquí es bien sencillo: ¿qué tendrá que ver el tráfico de vehículos, si no hay aparcamientos, para que el negocio en el centro de Cáceres vaya a pique? Lo que necesita esta ciudad es recuperar a los estudiantes de la Universidad que perdemos año tras año, se necesita trabajo para sus habitantes puedan salir a comprar, se necesita un lavado de cara a esta zona, que da vergüenza patear por Roso de Luna o Clavellinas, con multitud de negocios cerrados, pintadas en las fachadas, todo está en decadencia. Se necesita que inviertan empresas importantes, que generen empleo y no la pantomima del turismo, que no podemos vivir sólo de los madrileños y los extranjeros. Depender siempre es un problema y aquí estamos dirigiendo nuestra economía a la dependencia de los turistas y de las subvenciones. Años llevamos con la misma cantinela y años llevamos pidiendo socorro por no querer cambiar las cosas.