Salaya, contundente, zanja: "No a la mina"

Con un contundente 'No a la mina', el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, acaba de zanjar cualquier atisbo de esperanza a la construcción de una explotación a cielo abierto en el paraje de Valdeflores. Ante la información conocida ayer por parte de la compañía de que sus retos se enfocan a partir de ahora en los permisos pertinentes para realizar la explotación, el responsable municipal ha querido dejar patente que su posición ante el proyecto de la mina de litio de Valdeflores sigue siendo exactamente la misma que en la legislatura anterior, cuando estaba en la oposición. Aunque la empresa, Infinity Lithium, ha presentado modificaciones al proyecto inicial "no nos hacen replantearnos nuestra postura ni un ápice porque no hay cambios sustanciales. Por lo que seguimos diciendo no a la mina, como ya dejó patente el año pasado nuestro ayuntamiento", sentenció Salaya.

El alcalde cierra así la puerta a este proyecto empresarial recordando que “es prioritaria la protección de la Sierra de la Mosca y es en eso en lo que estamos trabajando actualmente y no en otras cosas que van por el camino contrario a lo que buscamos. Y desde luego este proyecto es nocivo por el sitio donde se quiere ejecutar".

“Nuestra mina es el Turismo", dice Salaya, que insiste en que es en ese sector "en lo que estamos volcados y aunque necesitamos otras actividades económicas para la ciudad, estas tienen que ser compatibles tanto con la actividad turística como con la protección del Medio Ambiente”.