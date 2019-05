Salaya: «La verdad es que me veo como alcalde»

Con la plaza de Santiago como emblema y la presencia del secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, el candidato del PSOE a la alcaldía de Cáceres, Luis Salaya, presentó anoche la lista de su partido para las próximas elecciones municipales. Tras los excelentes resultados obtenidos en las generales, el líder local aseguró que encabeza un equipo vencedor. «Vamos a ganar y la verdad es que me veo como alcalde».

Salaya, en declaraciones a este diario, se mostró convencido de su holgada mayoría en las urnas. Con su particular sentido del humor reiteró: «Tiene buena pinta». E insistió en que el 26 de mayo mejorarán los resultados de abril y que el reto principal de su formación es «mantener la participación alta», que la gente vuelva a salir en masa a la calle para emitir su voto.

En cuanto a su equipo, lo definió como «cohesionado, con militantes e independientes, que ya trabaja para las próximas elecciones y se prepara para ganar. Una candidatura solvente -enfatizó- que une renovación y experiencia, alejada de ocurrencias y con la solidez que requiere un gobierno municipal».

Salaya estimó que les respalda «la solvencia de cuatro años de oposición constructiva y contundente, trabajando por los vecinos de Cáceres y preocupados por sus problemas. Trabajadores y trabajadoras de empresas privadas, empleados públicos, autónomos, empresarios, gente de la cultura… un equipo tan variado que se parece a Cáceres y que pretende devolver el color a esta ciudad, atraer empresas, mejorar el sector turístico, sacar a la ciudad del letargo en el que la han sumido estos años de gobierno del PP».

El líder socialista sentenció que el Partido Popular «ha dejado ya claros sus planes de pactar con Vox en Cáceres, pero la nuestra es una ciudad tranquila y alejada de radicalismos y no va a permitir que la ultraderecha entre en el gobierno municipal».

Salaya subrayó que los resultados obtenidos por su partido en Cáceres están por encima de la media nacional, «aumentando 5.000 votos, con 4.000 de diferencia con PP y Ciudadanos». Y zanjó: «Votar al PSOE en las municipales va a ser la opción más inteligente con gobiernos socialistas en Mérida y Madrid».

Por su parte, Fernández Vara defendió la gestión socialista en Cáceres, recordó que la apertura del nuevo hospital se debe a la gestión del PSOE. Igualmente se refirió al proyecto de la mina: «No habrá mina en Cáceres» porque «los cacereños no quieren» y «no se decide todo en Mérida», sino que existe autonomía local para defender el proyecto de ciudad que quieran los ciudadanos. «No habrá mina porque Cáceres no quiere y se acabó la discusión. No hay más que discutir».