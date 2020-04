Salaya: "Los que se quejan por el ruido ni son unos amargados ni hay que demonizarlos"

El tema de la música es algo que se debería regular en todas las poblaciones. No puede ser que lo que antes no estaba permitido lo esté ahora. La música alta molesta, antes, ahora y siempre , sobre todo si es como si estuvieras en una caseta de feria. No entiendo que ganas de fiesta tiene la gente, es como si no entendieran nada de la situación que atravesamos y de la que nos espera. Y no tiene uno que instaurarse en "entretenedor colectivo" que cada uno tiene muchos recursos para entretenerse sólo.