Salaya mantiene el no a la mina de litio y la empresa «no desiste»

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, reafirmó este martes su oposición al proyecto de extracción de litio en una mina a cielo abierto en el entorno de Valdeflores. El alcalde confirmó igualmente que la semana pasada mantuvo una reunión con la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), promotora de la iniciativa, a la que mostró su negativa a la realización de este proyecto.

Tras el encuentro que el mandatario municipal mantuvo con la Agrupación de Vecinos de Cáceres en el ayuntamiento, Salaya, en una comparecencia ante los medios reiteró que responsables de la filial «se pusieron en contacto con nosotros y el ayuntamiento les trasladó la misma postura de oposición al proyecto que hemos mantenido siempre», sentenció el responsable local, que recordó que, estando en la oposición, ya votó en contra de modificar el Plan General Municipal (PGM) para permitir el uso extractivo en el paraje de la Sierra de la Mosca.

No obstante, avisó de que su gabinete «hablará con cualquier empresario que venga a la ciudad» y, en este sentido, recordó (en referencia a la pasada legislatura de la popular Elena Nevado) que ya se opuso «a la forma en la que se había gestionado el contacto con la empresa» porque, sentenció, «primero se les invitó a venir y después se les dijo que no les queríamos aquí». En este sentido, reiteró que, «en cualquier caso, la cortesía no puede perderse, más allá de nuestra oposición» a la iniciativa.

En este contexto, el alcalde confirmó que hoy presidirá una reunión a partir de la una de la tarde con representantes de los colectivos que han solicitado a la Junta de Extremadura que declare paisaje protegido a la Sierra de la Mosca de Cáceres, para defender la Montaña de «ataques» como el de la promotora de la mina de litio a cielo abierto, según lo definió el portavoz del movimiento ciudadano que engloba 43 colectivos de Cáceres y perosnas relevantes del ámbito de la ciencia y las humanidades e integrante de la plataforma ‘Salvemos la Montaña’, Santiago Márquez.

El representante de este colectivo explicó a este periódico que asistirá a la reunión con el primer edil cacereño para exponerle sus reivindicaciones y para que este les muestre su apoyo en la solicitud que entregaron a la Junta la semana pasada para que la Sierra de la Mosca sea declarada ‘Paisaje Protegido’, figura que preservaría a largo plazo a este paraje de actuaciones incompatibles con el mantenimiento del entorno natural, como el proyecto de la mina de litio de Valdeflores.

Según recordó Márquez, el pasado 25 de junio registraron en la Consejería de Transición Ecológica un escrito y un amplio proyecto en el que se solicita esa declaración de espacio natural protegido para las aproximadamente 1.000 hectáreas que conforman esta sierra de la capital cacereña.

Asimismo, aseguraba que junto a la solicitud se entregó un informe preliminar de 176 páginas con aspectos naturales y culturales, servicios ecosistémicos, justificación jurídica y delimitación del área a proteger. Dicho trabajo ha sido realizado por una docena de ciudadanos y científicos.

SOLICITUD / Entre los colectivos que avalan esta petición, se encuentran varias organizaciones conservacionistas como la plataforma Cáceres Verde, pero también culturales como Novanorba o Elgatoalagua, la Federación Extremeña de Montaña, la Sociedad Micológica o la Diócesis de Coria-Cáceres, entre otros. Además del naturalista Joaquín Araújo; el director del Equipo de Investigación de Primeros Pobladores de Extremadura, Antoni Canals; el humanista y poeta Santiago Corchete; el presidente del Ateneo de Cáceres, Javier Domínguez; el cantautor Luis Pastor, o la actriz Maruchi León,

Sobre este asunto, es decir, el de la solicitud de espacio protegido para la sierra, Tecnología Extremeña del Litio, prefirió no pronunciarse. A juicio de la empresa, esta petición cursada por cerca de medio centenar de colectivos, instituciones y particulares, «no se hace por el daño que pueda causar la mina, ya que en el futuro pueden surgir otras amenazas similares o peores, tal y como advirtió la especialista en Ciencias Ambientales Berta Antúnez», según indica la firma en su página web.

TEL también eludió valorar las declaraciones efectuadas ayer por el alcalde aunque, eso sí, matizó que «no desiste» de su deseo de desarrollar su proyecto minero en la capital cacereña, que «siguen adelante, trabajando para ello».