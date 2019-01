Salaya: "Nevado se afiliaría a Vox si pensase que con ello volvería a gobernar"

Lo que hay que tener claro es que se considera progreso e ir hacia delante y qué se considera regresión e ir hacia atrás. El progreso se define en varios puntos: energías renovables, igualdad de género, libertad sexual, relegar la religión al ámbito privado y energía local-humanidad global. Sin embargo, dedicarse en cuerpo y alma a conseguir estos puntos, sin tener en cuenta la economía es una temeridad, ya que estamos sometidos al yugo del beneficio económico. No obstante, una ciudad en la que su mayor fiesta es la semana santa y en la que el colectivo al que más caso se hace es a la tercera edad, que no quiere ruidos y que está haciendo que sus jóvenes emigren, ya me diréis con qué partido político se puede aliar. ME VOY CON LOS JÓVENES.