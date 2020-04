Salaya: "No es un buen momento para robar"

Que si FROMI, esto es democracia, gobiernan los que más votos sacan y hacen sus coaliciones, pero claro, esto a la derechita cobarde le sabe a poco porque no están acostumbrados. Este gobierno por lo menos admite preguntas, no quedan muy lejos los tiempos en los que un tal EME PUNTO RAJOY (quien será este pollo que aparecía en los papeles de Bárcenas que sigue sin aparecer) daba las ruedas de prensa por plasma y sin ninguna pregunta. Entonces no salía ningún periodista de La Razón, ABC, Ok Diario, a indignarse. Por cierto, al final va ser verdad que los podemitas filoetarras bolivarianos y judeomasónicos quitaron la Semana Santa ...