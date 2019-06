Salaya nombra a Licerán, su hombre de confianza, portavoz del gobierno

Pocas quinielas había que hacer para conocer el desenlace. Estaba más claro que el agua. ¿A quién iba a nombrar Luis Salaya si no a Andrés Licerán como portavoz del gobierno? Ni los rumores, ni siquiera la nota de prensa que ayer envió el PSOE sorprendieron porque estaba cantado. El hombre de confianza del alcalde, quien lo ha acompañado desde el principio en esta travesía hasta hacerse con el sillón consistorial, será finalmente la cara del nuevo gabinete. A Licerán se suma María José Pulido como primera teniente de alcalde.

Los socialistas citaron en su nota primero a Pulido, una mujer que, a su juicio, «cuenta con una gran experiencia en el ámbito de la política tanto municipal como autonómica». De hecho, ha sido concejala en la anterior legislatura y fue directora del Instituto de la Mujer de la Junta. Muy implicada en movimientos feministas y de lucha por la igualdad así como en movimientos de apoyo a las personas refugiados.

Por su parte Andrés Licerán, experto en Prevención de Riesgos Laborales en la modalidad de Higiene Industrial, inició su trayectoria profesional como auxiliar postal en la entidad estatal Correos y Telégrafos donde trabajó durante cinco años y como administrativo en la Fundación Investigación y Desarrollo de Extremadura. Tras sus inicios en el sindicato UGT en diferentes departamentos, fue elegido Coordinador del Área Mediterránea del sindicato europeo UNI Europa Juventud. Formó parte de la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud como vocal de Empleo, Formación y Vivienda. Ha sido miembro del Consejo Regional de Vivienda de la Junta y del Consejo Asesor de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

Licerán, hasta ahora Asesor de Administración Local en la Junta de Extremadura, ha sido la cara amable con los medios de comunicación y ha sabido ejercer ese papel. Lejos de ser blando o indeciso es un hombre con coraje que, con toda seguridad, sabrá salvar los muebles del alcalde, que es la característica principal que ha de tener un portavoz, amén de ser conciliador con la oposición y de mantener ante la prensa la templanza suficiente tanto en los buenos como en los malos momentos.

Ayer, el alcalde presidió la constitución del grupo socialista, donde se dio por hecho que David Holguín será concejal de Igualdad. Fuentes municipales añadieron que los nombres del resto de carteras se irán adelantando en las próximas horas puesto que está siendo «complejo». Las mismas fuentes negaron que exista «hermetismo» en dar a conocer la composición del gobierno y que «Elena Nevado (la exalcaldesa), tardó 15 días». Y por otro lado, es comprensible esa discreción teniendo en cuenta que Salaya solo dispone de 9 concejales con los que cubrir la complicada y extensa actividad municipal de una ciudad como Cáceres.

CIUDADANOS / Entretanto, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Alcántara, se ratificó ayer en lo anunciado el martes en El Periódico Extremadura: que no formará parte del gobierno y que se mantendrá en la oposición. «Creemos que tenemos que estar en ese lugar, estar atentos a los movimientos del gobierno de Salaya y contribuyendo en temas sociales que convengan a la ciudad». Alcántara alabó que las mismas siglas socialistas convergieran en el ayuntamiento, la Junta y Moncloa, y que su grupo insistirá en que eso traiga inversiones para la ciudad. «Evidencia un cambio», reiteró el líder de la formación naranja.

Respecto a las declaraciones de ayer, también en este mismo diario, realizadas por la exalcaldesa y diputada regional Elena Nevado, que dejaba caer la posibilidad de una moción de censura que a lo largo de esta legislatura hiciera alcalde al líder del PP, Rafael Mateos, Ciudadanos dijo que «a corto plazo» lo que se plantean es que gobierne Salaya aunque sí dijo que «tampoco sé lo que va a ocurrir en el futuro».

En este sentido también se pronunció Mateos, quien sentenció: «Llevamos dos días de legislatura y a día de hoy no merece la pena ni valorarlo. Lo mejor es que hay un gobierno que tiene que gobernar para dar estabilidad a la ciudad. Presentar en estos momentos la sombra de una moción de censura no me parece justo, aunque -matizó- a lo largo de la legislatura se pueden dar múltiples escenarios».