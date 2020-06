Salaya pide perdón por 'Masterchef' y asume el error de previsión

Vamos a ver. No es que este muchacho sea santo de mi devoción y su partido, mucho menos, pero hay que reconocer que ha hecho algo que no recuerdo ver en un político: pedir perdón. Podía aprender su jefe Sánchez, si su psicopatía narcisista se lo permite. El alcalde la ha cagado bien, por no organizar el gentío cuando se formó, pero lo de pedir perdón es un punto positivo. Que esté atento, porque no van a faltar ocasiones parecidas. A ver si detrás del perdón hay enmienda. ¡Ah! Y los ciudadanos nos debemos comportar; si no queremos ser tratados como borregos no nos comportemos como tales.